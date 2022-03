https://mundo.sputniknews.com/20220303/rusia-agradece-a-nicaragua-el-apoyo-y-la-solidaridad-en-la-crisis-con-ucrania-1122557900.html

Rusia agradece a Nicaragua el apoyo y la solidaridad en la crisis con Ucrania

Rusia agradece a Nicaragua el apoyo y la solidaridad en la crisis con Ucrania

MANAGUA (Sputnik) — El embajador de Rusia en Nicaragua, Alexander Khokhólikov, agradeció el respaldo del Gobierno del presidente Daniel Ortega y de la Asamblea... 03.03.2022, Sputnik Mundo

"Quisiera agradecer el Gobierno de Nicaragua por toda la solidaridad y apoyo a la Federación de Rusia en sus decisiones principales, porque su presidente [Daniel Ortega] apoyó nuestro paso a reconocer las repúblicas del Donbás y es muy importante, también escuché el discurso de su representante en la ONU [Jaime Hermida] en la asamblea de la ONU, fue el discurso por la paz y por la vía de negociaciones", declaró el diplomático.Khokhólikov sostuvo un encuentro con la Junta Directiva de la Asamblea Nacional y el grupo parlamentario de amistad entre Rusia y Nicaragua, donde explicó ampliamente el origen y el contexto de la crisis de Ucrania y los ataques que durante ocho años perpetraron grupos paramilitares y el ejército ucraniano a las regiones de Lugansk y Doneskt.El presidente del Legislativo de Nicaragua, Gustavo Porras, subrayó que la operación ordenada por el presidente ruso Vladímir Putin en Ucrania tiene un impacto en la paz de la región y el mundo.Sostuvo que las decisiones que tomó Rusia responden a esos hechos históricos y pretendían "salvar al mundo" de una "acción neonazi".Por su parte, José Figueroa, diputado del gobernante Frente Sandinista de Liberación Nacional (FSLN, izquierda), calificó de "naciones hermanas" la relación entre Rusia y Nicaragua.Recordó que la lucha por la paz por parte del "pueblo soviético" data desde la Segunda Guerra Mundial (1939-1945), cuando Rusia lideró las acciones para frenar el expansionismo fascista dominante en la Europa de la segunda mitad del Siglo XX."El pueblo ruso, el pueblo soviético y el pueblo de Nicaragua han sido a lo largo de la historia pueblos hermanos, sabemos de todos los esfuerzos de paz, todos los esfuerzos diplomáticos que hizo la Federación de Rusia desde el año 2014 para no llegar a estos extremos, así como la contribución de paz que dio el pueblo ruso para detener el expansionismo fascista durante la Segunda Guerra Mundial en Europa, que le costó al pueblo ruso más de 20 millones de víctimas", manifestó Figueroa.El parlamentario agradeció la exposición del embajador ruso en Managua, que reseñó la constitución del Estado de Ucrania con la llegada de la Revolución Rusa que llevó al poder a los bolcheviques y afirmó que "en su momento" el Parlamento de Nicaragua ratificará el respaldo al reconocimiento que las repúblicas de Donetsk y Lugansk que hizo el presidente Daniel Ortega.En el encuentro, Khokhólikov habló sobre las amenazas de la Organización del Atlántico Norte (OTAN) a la seguridad e integridad territorial de Rusia tras la caída del Muro de Berlín en 1989, el golpe de Estado a Ucrania en 2014 y la instalación de base militares en Ucrania para cercar con misiles a la nación euroasiática.El 24 de febrero, Putin anunció el lanzamiento de una "operación militar especial" en el territorio de Ucrania alegando que las repúblicas de Donetsk y Lugansk solicitaron ayuda frente a la agresión por parte de Kiev.El Ministerio de Defensa ruso dijo que la operación se dirige únicamente a la infraestructura militar de Ucrania y subrayó que la población civil no está en peligro.Moscú afirma que no tiene planes de ocupar Ucrania y que el objetivo de su operación es desmilitarizar Ucrania.

