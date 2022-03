https://mundo.sputniknews.com/20220302/las-sanciones-contra-rusia-golpean-el-mercado-internacional-de-materias-primas-1122540167.html

Las sanciones contra Rusia golpean el mercado internacional de materias primas

El conflicto entre Ucrania y Rusia, que ha activado sanciones econ贸micas de las potencias occidentales contra el pa铆s gobernado por Vlad铆mir Putin, ha tenido... 02.03.2022, Sputnik Mundo

El petr贸leo rebas贸 los 110 d贸lares por barril, el aluminio alcanz贸 un r茅cord y el trigo lleg贸 a una c煤spide no vista desde 2008, mientras que el carb贸n y el gas natural concentraron m谩ximos hist贸ricos en Europa, de acuerdo con un an谩lisis de Bloomberg.Los recursos naturales no han sido incluidos en las medidas sancionatorias que Estados Unidos y la Uni贸n Europea impusieron a Rusia luego de que Putin determin贸 ejercer una operaci贸n militar especial en Ucrania tras a帽os de tensiones luego de la suscripci贸n de los Acuerdos de Minsk en 2014.Sin embargo, bancos, operadores y propietarios de embarcaciones est谩n buscando eludir el intercambio comercial con Rusia para evitar verse envueltos en el esquema sancionatorio occidental, un escenario que repercutir谩 en la econom铆a mundial mediante escasez en la industria y aceleramiento de la inflaci贸n, estim贸 Bloomberg.Rusia y Ucrania concentran el 25% mundial de la exportaci贸n de trigo, mientras que la Federaci贸n Rusa es l铆der en la provisi贸n de metales y en exportar energ铆a al mundo, un escenario ante el que China llam贸 a priorizar el suministro de recursos b谩sicos a pesar de las sanciones.El precio del gas natural europeo tuvo un aumento del 60%, por encima del costo del invierno, mientras que los comerciantes de grano no han querido asumir los gastos de fletes navales para recoger productos en los puertos de Rusia, adem谩s de que las exportaciones ucranianas se encuentran en par谩lisis.Distribuidores de crudo tambi茅n han rehusado cargar petr贸leo ruso antes de conocer los alcances de las sanciones impuestas contra ese pa铆s, mientras que el consultor Energy Aspects eval煤a que el 70% de las exportaciones rusas se encuentran detenidas."Los m谩ximos hist贸ricos del aluminio y los descuentos r茅cord de los Urales apuntan a un importante reordenamiento del panorama mundial de las materias primas", consider贸 el director de Enverus Intelligence Research, Bill Farren-Price.

2022

