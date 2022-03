https://mundo.sputniknews.com/20220302/ministro-de-agricultura-argentino-celebra-revision-del-endeudamiento-pedida-por-presidente-1122494052.html

Ministro de Agricultura argentino celebra revisión del endeudamiento pedida por presidente

Ministro de Agricultura argentino celebra revisión del endeudamiento pedida por presidente

BUENOS AIRES (Sputnik) — El ministro de Agricultura y Ganadería de Argentina, Julián Domínguez, destacó en declaraciones exclusivas a la Agencia Spunik que el... 02.03.2022, Sputnik Mundo

2022-03-02T00:22+0000

2022-03-02T00:22+0000

2022-03-02T00:22+0000

américa latina

argentina

alberto fernández

fondo monetario internacional (fmi)

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnnmundo1.img.sputniknews.com/img/07e6/03/02/1122494024_0:0:3089:1739_1920x0_80_0_0_47fd4251eaa55457b7c527ed01cd42e3.jpg

Las responsabilidades que exige investigar el mandatario tienen como principal motivo el préstamo del Fondo Monetario Internacional (FMI) de 44.000 millones de dólares tomado en 2018 por la gestión anterior.Por tal motivo, el jefe de Estado ya instruyó a la Procuración del Tesoro para que investigue a las autoridades del Gobierno anterior por tomar con el FMI.En ese camino, la Procuración se constituye como parte querellante ante una causa penal que se tramita en la justicia en el Juzgado Nacional en lo Criminal y Correccional n° 5.Al mencionar esa iniciativa que involucra a la Procuración, el presidente advirtió este martes que esta directriz no "releva al Poder Judicial de avanzar en esa investigación"."Los argentinos y las argentinas tienen el derecho de saber como ocurrieron los hechos y quienes fueron los responsables de tanto desatino", postuló ante el plenario de diputados y senadores.Tras recordar esta parte del discurso, el ministro de Agricultura señaló que "el endeudamiento en Argentina desde Bernardino Rivadavia (1826-1827), con las posteriores dictaduras militares y los gobiernos militares, ha producido una enorme carga sobre el pueblo argentino".Ese endeudamiento "ha beneficiado a sectores minoritarios a lo largo de la historia de nuestro país", afirmó Domínguez.Por lo tanto, es "reconfortante que el debate se dé la cara a la sociedad , en la casa del pueblo y se discuta en la justicia"."Ésta es la verdadera novedad republicana, la institucionalidad nueva, donde sacó del oscurantismo los negocios de consultoras y sistemas financieros y la banca internacional, porque ese endeudamiento lo tiene que pagar la industria, la producción y el pueblo argentino, y lo sufren los sectores más débiles", formuló.La salida de algunos legisladores del principal bloque opositor, Juntos por el Cambio, cuando el presidente hablaba de investigar el endeudamiento se debe a que "no pueden explicarle al pueblo cómo entregaron los intereses de la patria al FMI y a organismos multilaterales"."Es una deuda que no se sabe dónde está pero sí se sabe cuáles son los sectores que se beneficiaron, así que fue evidenciada la responsabilidad histórica" de estos parlamentarios con el hecho de levantarse y abandonar el recinto, sentenció.A por 100.000 millonesDurante la apertura del 140º período de sesiones ordinarias del Congreso, Alberto Fernández sostuvo que Argentina puede duplicar las exportaciones en los próximos años a través de una mayor producciónEl ministro de Agricultura y Ganadería hizo suya también "la meta de alcanzar los 100.000 millones de dólares de exportación"."Creo que estamos cerca, hay que trabajar en la industrialización, no en el endeudamiento, y apostar por la producción, no por el sistema financiero", formuló Domínguez.Bajo este escenario, "el objetivo es que para 2030 Argentina pueda industrializarse generar valor agregado"."Para ello, en vez de exportar producción primaria, hay que escalar para exportar alimento para personas y valor agregado", indicó.El ministro, quien asumió su cargo desde septiembre de 2021, aseguró que uno de los tres proyectos que permitirán cumplir con ese propósito es el proyecto agro bio-industrial, para que este sector "tenga alta intensidad en conocimiento para impulsar la producción industrial de base biológica en Argentina", según explicó el presidente."Tiene que industrializarse la producción agropecuaria y agro biointrustrial de Argentina", insistió el funcionario.Otro, que no compete a su área, es el que propone desarrollar los automóviles eléctricos "para convertir a la Argentina en la plataforma sudamericana de vehículos eléctricos".Por último, el Gobierno también se propone enviar al Congreso un proyecto de ley sobre el Plan Argentino de Ciencia y Tecnología 2030 que ya fue puesto en debate con los sectores involucrados de la sociedad."Esos tres pilares apalancarían esas metas exportadoras de Argentina", aseguró el ministro.Julián Domínguez consideró que, por su parte, debe abocarse a trabajar en el Plan Ganadería Argentina para aumentar la producción de carne a fin de cumplir con la demanda interna y para ampliar la oferta exportadora.Esa iniciativa contempla una línea de créditos para los productores.El ministro reconoció una "crisis" en el sector ganadero, sobre todo después de haber "perdido 1,6 millones de cabezas de ganado durante el macrismo"."Por eso el Plan Ganadero propone que aumente el peso de la faena, permite recuperar productividad, invertir y tener un financiamiento diferente para que retengan los productores y mejoren las facturas", indicó.El ministro consideró que tiene margen de acción para morigerar los efectos de la emergencia climática, así como "la forestación de 100 millones de árboles y la industrialización de la ruralidad".El Gobierno se propuso para este año aumentar entre un 5 y un 13% las exportaciones de bienes respecto a 2021.

https://mundo.sputniknews.com/20220301/diputado-oficialista-califica-de-equilibrado-discurso-de-presidente-argentino-en-congreso-1122493343.html

https://mundo.sputniknews.com/20220301/diputado-de-izquierda-acuerdo-de-argentina-con-fmi-conlleva-un-ajuste-1122488878.html

https://mundo.sputniknews.com/20220301/diputado-opositor-presidente-argentino-tuvo-un-diagnostico-erroneo-de-la-realidad-1122489890.html

argentina

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

Ana Delicado Palacios

Ana Delicado Palacios

Noticias

es_ES

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Ana Delicado Palacios

argentina, alberto fernández, fondo monetario internacional (fmi)