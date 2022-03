Diputado opositor: presidente argentino tuvo un diagnóstico erróneo de la realidad

https://mundo.sputniknews.com/20220301/diputado-opositor-presidente-argentino-tuvo-un-diagnostico-erroneo-de-la-realidad-1122489890.html

BUENOS AIRES (Sputnik) — El senador argentino Alfredo Cornejo afirmó en declaraciones exclusivas a la Agencia Sputnik que el presidente del país, Alberto... 01.03.2022, Sputnik Mundo

El mandatario expuso "un diagnóstico erróneo acerca de los problemas de Argentina", aseveró Cornejo desde los pasillos del parlamento.El senador, perteneciente al principal bloque opositor de Juntos por el Cambio, agregó que el análisis de situación fue "sesgado, superficial y subjetivo", al plantear "que todos los problemas se han generado en los cuatro años que no gobernó el kirchnerismo".El referente de la Unión Cívica Radical (UCR), partido que integra la coalición opositora, se refirió así al Gobierno precedente de Mauricio Macri (2015-2019), del que formó parte como presidente del bloque en la Cámara alta.Pero "en los últimos 18 años, el kirchnerismo gobernó 14", recordó Cornejo al referirse a las administraciones de Néstor Kirchner (2003-2007) y la exmandataria Cristina Fernández (2007-2015).El senador por la provincia de Mendoza (centro-oeste) cuestionó que, durante la disertación del jefe de Estado ante la Asamblea Legislativa, plenario de senadores y diputados, no hubo novedades sobre el rumbo del Gobierno."Las medidas anunciadas son proyectos de ley que el presidente había anunciado con anterioridad, y que habían sido convocadas para ser tratadas en sesiones extraordinarias por medio de un decreto, pero eso nunca sucedió ni en la Cámara de Diputados ni en el Senado, así que quedó en la nada", refirió.Un tramo del discurso que llamó la atención del senador fue cuando el presidente aseguró, al aseverar que no habría ninguna reforma laboral o previsional, que tampoco sería modificada la edad de jubilación, que en la actualidad es de 65 años para los varones y de 60 para las mujeres."Si por el motivo que fuere una persona deseara continuar trabajando después de cumplir la edad que establece la ley, nadie, en principio, debería obligarla a retirarse", añadió a continuación el jefe de Estado.Esa apostilla fue "una mención ambigua que no explicó", observó Cornejo.El senador manifestó su oposición a esta posibilidad, al señalar que se convertirá en una preocupación "para el empleador, sea el Estado o el privado".Esta medida "no es conveniente porque desfinancia, y necesitamos que haya equilibrio entre aportante y trabajadores, pero esta decisión es como una moratoria, desequilibra el financiamiento", señaló.DistanciasEn un momento del discurso presidencial, legisladores del bloque PRO que integran la principal coalición opositora de Juntos por el Cambio se levantaron de su asiento y se retiraron del recinto.En ese momento, el presidente instaba al Poder Judicial a investigar el acuerdo que firmó Macri con el Fondo Monetario Internacional (FMI) por valor de 44.000 millones de dólares."Me parece una decisión táctica del PRO que respeto mucho", dijo en alusión a los legisladores del bloque que abandonaron el lugar en pleno discurso del presidente.No obstante, Cornejo manifestó su disconformidad con esa decisión, al señalar que era "conveniente quedarse y decirle en la cara (a Alberto Fernández) que estaba mintiendo".En todo caso, "comprendo que se enojaron por una presión que puso al decir que esperaba sanciones", señaló.El presidente de Argentina, Alberto Fernández, anunció en el Congreso que el acuerdo que ultima su Ejecutivo con el Fondo Monetario Internacional (FMI) para refinanciar los 44.500 millones de dólares otorgados a la gestión anterior se pagarán entre 2026 y 2034.

