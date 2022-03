https://mundo.sputniknews.com/20220301/diputado-oficialista-califica-de-equilibrado-discurso-de-presidente-argentino-en-congreso-1122493343.html

Diputado oficialista califica de equilibrado discurso de presidente argentino en Congreso

Diputado oficialista califica de equilibrado discurso de presidente argentino en Congreso

Al dirigirse ante la Asamblea Legislativa, plenario de diputados y senadores, el mandatario también mostró tener "convicciones para poder tener un discurso con el 75% de su mirada hacia el futuro"."Transitó un desfiladero estrecho", señaló el diputado oficialista al reconocer su orgullo por la disertación del mandatario.Fue así que el jefe de Estado llevó adelante una "composición entre logros, por un lado, que describió, pero dejó claro los objetivos de idea sin cumplir en materia de empleo y pobreza", resaltó.El nuevo jefe del bloque Frente de Todos, designado en reemplazo del diputado Máximo Kirchner, presumió de que Alberto Fernández también mencionara "en dos momentos distintos la inflación".Al respecto reconoció "que es el problema más importante, que tiene múltiples causas y debemos abordarlas todas al mismo tiempo", señaló en un país donde la subida de precios fue del 50,7% interanual.DiferenciasConsultado sobre las medidas que presentó el presidente en materia de inflación, el legislador oficialista refirió que en “el tercer tercio del discurso, el presidente planteó la necesidad de abrirse al futuro con una fuerte planificación me parece importante”.“Mucha de la agenda ya estuvo planteada en el período de sesiones extraordinarias que pudimos tratar y otros proyectos fueron anunciados para su ingreso”, sostuvo.Al referirse a “esa agenda de futuro”, que definió como “muy importante”, el diputado mencionó el proyecto de ley de financiamiento de la ciencia, que prevé destinar en los próximos años el 1% del Producto Interior Bruto (PIB) a esta área, lo que conlleva multiplicar por cuatro el presupuesto actual.El jefe del bloque de Frente de Todos también se refirió al proyecto que plantea una ley de nanobiotecnología.En un momento en que el presidente reclamó a la justicia que investigue el endeudamiento del Gobierno anterior con el Fondo Monetario Internacional (FMI), legisladores del bloque PRO que integran la principal coalición opositora de Juntos por el Cambio se levantaron de su asiento y se retiraron del recinto.“Prefiero quedarme con aquellos diputados que a pesar de que tenían diferencias con lo que decía el presidente eligieron el camino de quedarse”, afirmó Martínez.Según el jefe de la coalición gobernante, “todos debemos dar un paso más para terminar con algunas actitudes que en la vida parlamentaria tienden a cavar trincheras y no a construir puentes”.El diputado Máximo Kirchner no asistió a la Asamblea Legislativa en un claro gesto de distancia con el presidente, después de haber renunciado a la jefatura del bloque por discrepancias con las negociaciones del Gobierno para alcanzar un acuerdo con el Fondo Monetario Internacional (FMI) a fin de refinanciar la deuda de 44.500 millones adquirida por la gestión anterior.

