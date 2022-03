https://mundo.sputniknews.com/20220301/diputado-de-izquierda-acuerdo-de-argentina-con-fmi-conlleva-un-ajuste-1122488878.html

Al referirse a la disertación del mandatario ante la Asamblea Legislativa, plenario de diputados y senadores, el referente trotskista cuestionó que "una cosa es lo que dice y otra lo que hace"."El discurso de Alberto Fernández lo escuchamos como si no hubiera estado en el Gobierno durante dos años y medio", reprochó el también dirigente del Partido de los Trabajadores Socialistas.El presidente aseguró que su Gobierno no aplicará ajustes "cuando lo han hecho contra jubilados, trabajadores que perdieron su salario y sus fuentes de trabajo durante la pandemia", refirió Del Caño."La misma vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner señaló que se dedicaron más recursos a pagar una deuda fraudulenta e ilegítima, no solo al FMI sino también a los especuladores privados, que atender las necesidades de la emergencia de la pandemia que generó el COVID-19", indicó.El líder del FIT, tercera fuerza más votada en las últimas elecciones legislativas, insistió en que el acuerdo con el FMI conlleva un ajuste, "y eso se vislumbra claramente", apostilló."Aplicar una política de achicar la brecha cambiaria, como dice el FMI, implica devaluar y más inflación; quita de subsidios implica tarifazos; tasas positivas por encima de la inflación implica una medida recesiva", enumeró Del Caño.La única solución que contempla el FIT "es el desconocimiento soberano de esta deuda ilegítima y una serie de medidas de autodefensa nacional", afirmó.El diputado también criticó la intención del Ejecutivo de pagar al Fondo la deuda de 44.000 millones de dólares adquiridos por la gestión anterior de Mauricio Macri (2015-2019), pues "se plantea pagar a libro cerrado sin haber investigado absolutamente nada"."Que se siga hablando de investigar, pero pagar a libro cerrado es un sinsentido cuando estás atando al país durante al menos 12 años, que es lo que implica este nuevo acuerdo", sostuvo.Plan jovenEl presidente también habló de la senda del crecimiento durante su discurso en el Congreso."No leyó el acuerdo, porque lo que circuló en diferentes medios y no fue desmentido es que Argentina va a decrecer año a año", formuló el diputado nacional.Por más que el mandatario negó reformas estructurales, como la laboral y la previsional, "de hecho está anunciando una enorme precarización con esto del empleo joven", cuestionó del Caño."No es que no hay trabajo genuino porque la gente no quiere trabajar, sino que se precariza desde el Estado mismo", denunció el legislador.El presidente anunció que enviará al Congreso un proyecto de ley sobre empleo joven que permitirá "convertir los planes sociales en empleo formal recurriendo a la formación en oficios, capacitación y fomento de la terminalidad educativa"; explicó Fernández."En municipios del conurbano bonaerense (adyacente a la capital argentina), quienes reciben el potencial trabajo, sobre una base de 16.500 pesos (146,6 dólares) cobran un plus de 5.000 pesos (44,4 dólares), y a eso lo llaman trabajo genuino", cuestionó.Esos montos que paga el Estado "están por debajo de la indigencia, es una esclavitud de los trabajadores", criticó.El presidente de Argentina anunció el martes que el acuerdo que ultima su Ejecutivo con el Fondo Monetario Internacional (FMI) para refinanciar el préstamo otorgado en 2018 se pagará entre 2026 y 2034.

