Xokonoschtletl Gómora: Austria miente al decir que el penacho de Moctezuma no puede volver a México

Xokonoschtletl Gómora: Austria miente al decir que el penacho de Moctezuma no puede volver a México

Xokonoschtletl Gómora ha dedicado cerca de 40 años a una sola misión: regresar a México el llamado penacho de Moctezuma (Kopilli Ketzalli), que en realidad se... 01.03.2022, Sputnik Mundo

https://cdnnmundo1.img.sputniknews.com/img/07e6/03/01/1122484972_0:30:798:479_1920x0_80_0_0_0266a1eec75c72dd171b1db6bd47389f.jpg

Esta corona prehispánica de 116 centímetros de altura con 400 plumas de Quetzal y adornos de oro es un símbolo de eternidad, gloria, conocimiento y poder que está valuado en más 50 millones de dólares.Por ello, para Gómora devolver la corona a casa es un acto de justicia y cultura, una forma de recuperar el control de quién y cómo dicta la historia en un momento en el que se revisita y se reinterpreta la conquista española de América.Su aventura le ha costado pisar las cárceles de países como Alemania, Dinamarca y Austria, donde reside el Kopilli Ketzalli en el Museo Etnográfico de Vienna, y donde recientemente el activista, junto con los mexicanos Sebstián Arrechedera y Ypsu Arangüena, cambiaron las audioguías para contar su labor y la verdad detrás del llamado penacho de Moctezuma."Necesitamos de apoyo, principalmente de aquellos mexicanos que aman verdaderamente a México. El apoyo debe ser general, porque estamos haciendo algo para México y no para nosotros. Si regresa la corona, va a regresar a México, a los mexicanos ", sostiene Gómora en conversación con Sputnik.Recuperar la historia de un puebloDevolver la corona de Moctezuma a México ha sido un tema que el Gobierno de Andrés Manuel López Obrador asumió como uno de sus objetivos para reescribir un capítulo de la historia de México, y en el cual, también se incluyen acciones como exigir a la Corona española una disculpa y cambiar la narrativa oficial respecto a la Conquista para conmemorar 500 años de resistencia indígena y no la caída de Tenochtitlán.Sin embargo, y a pesar de que reconoce los esfuerzos de López Obrador, para Xokonoschtletl Gómora la devolución de la corona es un tema de actos de justicia, no de disculpas, pues su ausencia representa un "vacío de poder" dentro de la historia de México.Para el activista una de las grandes consecuencias del saqueo de piezas como el Kopilli Ketzalli es la pérdida de identidad histórica que se refleja en el olvido de lenguas originarias y la escritura de la historia oficial desde una visión eurocentrista, lo que incluso nos ha hecho avergonzarnos de nuestro pasado."La mayoría de los mexicanos no conoce su propia historia, su propia cultura, e incluso se avergüenza de ser lo que son y quieren ser algo que jamás podrán ser", afirma Xokonoschtletl Gómora.Esta no es una idea del todo nueva, autores como Edmundo O'Gorman han estudiado los efectos de asumir que "América fue descubierta" y las implicaciones, históricas, ontológicas y políticas que ello implica.En su libro La invención de América, O'Gorman propone que esta valoración simbólica tuvo repercusiones directas en la forma en la que se planeó, concibió y ejecutó la colonización de América. Para el intelectual mexicano, Europa, autoconcebida como "la civilización más perfecta", vio en América "la posibilidad, en principio, de apoderarse de la realidad universal" para "trasplantar en tierras de América las formas de vida europea".Es decir, sostener que se "descubrió" América implica reconocerla como una realidad "nueva" que debe moldearse y no como una realidad desconocida que se integra al mundo.Para Gómora, los europeos le han "lavado de cerebro" y han hecho que se quede "la creencia de que ellos nos están diciendo la verdad".Los intentos gubernamentalesEl más reciente intento del Gobierno mexicano por traer de vuelta el penacho de Moctezuma ocurrió en octubre de 2020, cuando la académica Beatriz Gutiérrez envió una carta al presidente de Austria para pedir la devolución de la corona, pieza que, de manera oficial, no se sabe cómo llegó a Europa.Aunque respetable, Gómora califica esta carta como algo inútil dado que la única instancia autorizada para autorizar la devolución es el Parlamento Austriaco.Incluso, el activista sostiene que sí existe una forma burocrática de exigir la devolución del Kopilli Ketzallii, a través de una solicitud directa de las instancias correspondientes, como ocurrió durante el Gobierno de Vicente Fox."El Gobierno de Austria estaba esperando únicamente, en el 2006, que la corona fuera oficialmente pedida por el (Poder) Ejecutivo directamente, por el secretario de Relaciones Exteriores o por el secretario de Cultura, y ninguno lo pidió", recuerda el activista.Gómora señala que, en la administración actual, cuando Esteban Moctezuma Barragán era el secretario de Educación, hubo acercamientos para devolver la corona, pero al no realizar los trámites y limitarse a los posicionamientos públicos, no hubo éxito porque se "cometieron errores"."En el Parlamento (Austriaco) ha habido cuatro mociones, cuatro ocasiones donde oficialmente se ha pedido la restitución de la corona a México. Tiene que ser en el Parlamento, no en otra parte", sostiene Gómora.¿Es posible hacer el traslado?El activista acusa a las autoridades del museo de vender una falsa idea de que el penacho no se puede devolver porque las vibraciones del vuelo lo destrozarían, como han argumentado de manera oficial.Gómora asegura que a lo largo de los años se han realizado eventos privados en el museo con más de 400 personas aplaudiendo y bailando, lo que no ha afectado en lo más mínimo a la pieza.A esto se suma que ninguna institución mexicana ha realizado estudios sobre la posibilidad del daño por el viaje y simplemente han validado la versión de las autoridades austriacas, lo cual, considera Gómora, también es parte del "lavado de cerebro" de los europeos."Nunca los mexicanos han hecho algún tipo de estudio para decir: 'Es verdad, no se puede mover' [...]. Si nos demuestran que la corona no se puede transportar, nos replegamos y dejamos de continuar, porque lo que menos queremos es que se destruya. Nos han lavado el cerebro", lamenta Gómora.El activista también considera que la resistencia responde a que, de lograr México su objetivo, otros países latinoamericanos harían lo mismo e iniciaría un movimiento para recuperar sus propias piezas repartidas en museos europeos.Pese al pronóstico negativo Xokonoschtletl Gómora confía en que, en el año 2025, cuando se cumplen 500 años de la muerte del último tlatoani mexica, Cuauhtémoc, el Kopilli Ketzalli estará en casa, ya sea en Palacio Nacional, donde considera que pertenecen, en el Museo del Templo Mayor o en el Museo Nacional de Antropología e Historia.

méxico

austria

