https://mundo.sputniknews.com/20220219/mexicanos-hackean-audioguias-de-museo-de-viena-para-contar-la-verdad-del-penacho-de-moctezuma-1121923344.html

Mexicanos 'hackean' audioguías de museo de Viena para contar la verdad del penacho de Moctezuma

Mexicanos 'hackean' audioguías de museo de Viena para contar la verdad del penacho de Moctezuma

Como un acto de protesta, dos mexicanos cambiaron los audioguías del Museo Etnográfico de Viena para que los visitantes se enteren de la exigencia de México... 19.02.2022, Sputnik Mundo

2022-02-19T01:54+0000

2022-02-19T01:54+0000

2022-02-19T02:12+0000

américa latina

méxico

🎭 arte y cultura

hernán cortés

tenochtitlán

historia

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnnmundo1.img.sputniknews.com/img/106195/70/1061957036_0:61:4812:2768_1920x0_80_0_0_2bc44a607f21f941c9fdae8f7d932e88.jpg

La idea fue desarrollada por el documentalista Sebastián Arrechedera y el publicista Yosu Arangüena, con apoyo del activista Xokonoschtletl Gómora, quien ha dedicado su vida a tratar de que regrese la corona del emperador azteca y quien se encarga de contar su historia en los audioguías.Lo que hicieron los mexicanos fue sencillo, pero bastante arriesgado: visitaron el museo donde está resguardado el penacho, tomaron un par de audioguías y los cambiaron por algunos que ellos habían comprado.Todo el audio —disponible en inglés, alemán y español— es idéntico al que entregan los encargados del museo, pero en la parte donde se habla del penacho de Moctezuma se explica que éste fue llegó a Austria sin que se sepa cómo y rechazando la versión de que no se puede devolver a México por cuestiones de seguridad."Nosotros tomábamos una audioguía, dábamos la vuelta como turistas, nos íbamos al baño, sacábamos la nuestra y al devolverla dejábamos dos. El primer día estábamos muertos de miedo, pero lo que nos dimos cuentas es que era muy simple meterlas. Las audioguías no las tienen contadas, las echan en un cubículo, recargan y las toman de nuevo los visitantes. Es muy simple, al menos hasta que lean este artículo, que no se hayan dado aún cuenta del cambio", explicó Sebastián Arrechedera en entrevista para El Confidencial.Para que no se viera sospechoso que visitaban constantemente el museo, los mexicanos pidieron ayuda a otros jóvenes de otras nacionalidades para lograr cambiar 50 audioguías, sin que nadie se haya dado cuenta hasta ahora.Cabe señalar que el museo afirma que no sabe cómo llegó el penacho a su colección ni si se trata de una pieza histórica auténtica. El alegato para no devolverlo a México es que se destruiría por las vibraciones provocadas en el viaje.¿Qué dice el audio?El audio que introdujeron al Museo Etnográfico de Viena fue grabado por el activista Xokonoschtletl Gómora, líder de la Asociación Civil Yankuik Anahuak quien incluso ha visitado la ONU para hablar sobre el patrimonio cultural mexicano.“Hola, te doy la bienvenida a esta audioguía de la verdad. Una versión de la historia contada por los herederos de los que sufrimos la invasión europea. Mi nombre es Xokonoschetlet Gómora, soy un descendiente azteca, y he dedicado mi vida a que la sagrada corona de nuestro emperador Moctezuma vuelva a nuestra tierra", se escucha al principio del material.Posteriormente, cuenta que el 13 de agosto de 2021 se conmemoraron 500 años "de la destrucción de Tenochtitlán a manos del invasor español Hernán Cortés" y explica que el penacho de Moctezuma "llegó a Viena como consecuencia del saqueo europeo del patrimonio histórico que se exhibe en varios museos de ese continente como Austria, Francia, España, Inglaterra y Alemania."Kopilli Ketzalli (como se conoce a la pieza azteca) es una corona real preciosa, no un penacho. Significa poder espiritual. Es como la mitra del Papa […]. La historia escrita por Hernán Cortés habla de un emperador que se postró a sus pies, pero la verdad es que fue una invasión que exterminó una civilización completa", continúa el audio.En esta página puedes escuchar los audios completos sobre el penacho de Moctezuma.

https://mundo.sputniknews.com/20220121/el-tesoro-de-moctezuma-sigue-escondido-en-mexico-uno-de-los-misterios-mas-grandes-del-mundo--1120608347.html

méxico

tenochtitlán

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Noticias

es_ES

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

méxico, 🎭 arte y cultura, hernán cortés, tenochtitlán, historia