¿Qué es Donbás y quién vive en la región donde se libra el conflicto?

Donbás está conformada por dos provincias: Donetsk y Lugansk. Alrededor del 10% de la población ucraniana vive en esa región y un 20% del producto interno bruto (PIB) del país se genera ahí, de acuerdo con los datos más reciente del Gobierno de Ucrania. Donetsk y Lugansk son dos de las 24 regiones que conforman la República de Ucrania.La población de Donetsk cuenta con 4,3 millones de habitantes, mientras que la de Lugansk es mucho menor, con 425.000 habitantes, según información de los últimos censos estadísticos. En ambas regiones, los rusoparlantes conforman casi el 50% de la población. En todo Donbás, el 87% de las personas habla ruso y el 93% utiliza esa lengua en su vida cotidiana, de acuerdo con datos del Gobierno de Ucrania.Historia de Donbás y UcraniaEn su mensaje a la nación del 21 de febrero, el presidente de Rusia, Vladímir Putin, prestó una atención especial a la historia de la zona del conflicto que hoy en día ha atraido las vistas de todo el mundo para "explicar los motivos de las acciones de Rusia y objetivos que pone".Desde tiempos de la Rusia imperial, la zona era habitada casi en una tercera parte por rusos, mientras que el resto eran ucranianos. El presidente hizo hicapié que la Ucrania contemporánea fue creada "total y completamente por Rusia", más precisamente, por la Rusia bolchevique y comunista, un proceso comenzó casi inmediatamente después de la Revolución de Octubre de 1917. "Lenin y los que compartían sus ideas lo hicieron de una manera muy grosera en relación con la propia Rusia: mediante la separación y alienación de parte de sus propios territorios históricos. Por supuesto, nadie preguntó nada a los millones de personas que vivían allí", relató.Luego, en vísperas y después de la Gran Guerra de Patria, el enonces líder Iósif Stalin se adhirió a la URSS y transfirió a Ucrania algunas tierras que antes pertenecían a Polonia, Rumanía y Hungría. Al mismo tiempo, como una especie de compensación, Stalin dotó a Polonia con parte de los territorios alemanes originales.Desde la visión de Putin, Ucrania nunca ha tenido una tradición estable de auténtico Estado. Es por ello que tras disolución de la URSS, "desde 1991 ha seguido el camino de la copia mecánica de modelos ajenos, desvinculados tanto de la historia como de la realidad ucraniana"."Las instituciones políticas del Estado se han reconfigurado constantemente para adaptarse a los clanes que surgen rápidamente con sus propios intereses creados, que nada tienen que ver con los intereses del pueblo de Ucrania", agregó.¿Cuándo comenzó el conflicto actual?Un año después del violento golpe de Estado de 2014 que terminó en el cambio del régimen político en Ucrania orquestrado por EEUU y otros países occidentales y el surgimiento de movimientos extremistas, la península de Crimea pasó a formar parte de la Federación rusa tras la celebración de un referéndum en el que más del 90% de la población de esa región votó a favor de adherirse a Rusia. Por su part, Donetsk y Lugansk se autoproclamaron independientes en el mismo 2014, y desde entonces comenzaron los conflictos entre estas dos provincias, las fuerzas ucranianas y los movimientos radicales que operaban contra la población rusa de dichos territorios.Además, los líderes occidentales calificaron como "ilegal" la "anexión" de Crimea a Rusia, lo cual incrementó la tensión entre este país y los Estados miembros de la Organización del Tratado del Atlántico Norte (OTAN), como Estados Unidos, el Reino Unido, Francia y Alemania. Desde hace varios años, el Gobierno ruso asegura que la población de Donbás es constantemente atacadas por grupos radicales de carácter neonazi, quienes no han sido combatidos por la República de Ucrania, según Rusia. El 21 de febrero, tras la petición oficial por parte de las repúblicas populares, el presidente ruso Vladímir Putin reconoció la independencia de Donetsk y Lugansk, un acto que Occidente tomó como una agresión y violación de derechos internacionales. Fue entonces cuando comenzó a implementarse un nuevo paquete de sanciones contra Rusia. Estados Unidos, por ejemplo, bloqueó las operaciones de dos poderosas instituciones financieras de propiedad estatal: el Banco de Desarrollo Ruso (Vnesheconombank) y el Promsvyazbank. Los activos de estas organizaciones fueron congelados en territorio norteamericano y ya no tienen acceso al dólar. Y como medida más fuerte, anunció que cortará "las vías de financiación de la deuda soberana". Por su lado, la Unión Europea (UE) sancionó a 351 diputados rusos, así como a 27 personas físicas y entidades jurídicas de ese país. Las medidas restrictivas afectarán también a los "bancos que financian a quienes toman decisiones en Rusia y otras operaciones" en Donbás. El objetivo, según la Unión Europea, es bloquear el acceso de Rusia a los mercados de capital de la zona euro.Más tarde, el 24 de febrero, el presidente ruso anunció el lanzamiento de "una operación militar especial" en el territorio de Ucrania alegando que las Repúblicas Populares de Donetsk (RPD) y Lugansk (RPL), ya reconocidas por Rusia como Estados soberanos, solicitaron la ayuda miliar en virtud de los recién firmados tratados de amistad y asistencia recíproca, frente a lo que califican como agresión por parte de Kiev.Putin afirmó que uno de los objetivos de Rusia es lograr "la desmilitarización y la desnazificación de Ucrania". También amenazó con llevar al juicio a los autores de "numerosos crímenes sangrientos contra civiles". El mandatario ruso pidió a uniformados y civiles en Ucrania que no opongan resistencia a esa operación, y advirtió de que Rusia responderá de inmediato a cualquier fuerza externa que le amenace o se ponga en su camino.Por su parte, el Ministerio de Defensa ruso aseguró que los ataques militares no van dirigidos contra ciudades ucranianas ni ponen en peligro a la población civil sino que buscan inutilizar la infraestructura bélica.

