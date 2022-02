https://mundo.sputniknews.com/20220221/putin-se-dirige-a-la-nacion-rusa-1122006610.html

Putin se dirige a la nación rusa

Putin se dirige a la nación rusa

El presidente, Vladímir Putin, se dirige a los rusos a través de un mensaje a la nación después de haberse reunido con el Consejo de Seguridad, donde se abordó... 21.02.2022, Sputnik Mundo

Tras haber escuchado los informes de los participantes de la reunión extraordinaria con el Consejo de Seguridad, el jefe de Estado ruso aseguró que se tomaría una decisión este 21 de febrero.Ucrania para Rusia no es solo un país vecino, sino parte de la historia, nuestros amigos y familiares, subrayó el mandatario ruso.La Ucrania moderna fue creada enteramente por Rusia debido a la secesión de parte de sus territorios históricos, nadie preguntó nada a los habitantes, agregó."Ucrania hoy puede llamarse con razón "Ucrania de Vladímir Ilich Lenin", él es su autor y arquitecto", indicó al agregar que los bolcheviques literalmente "metieron" al territorio de Donbás en Ucrania."Las autoridades de Ucrania desde un principio, quiero subrayarlo, desde sus primeros pasos, construían su estadidad negando todo lo que nos une. Buscaban cambiar la conciencia y memoria histórica de millones de personas, de generaciones enteras de los que vivían en Ucrania", dijo."No es de sorprender que la sociedad ucraniana se enfrentó al crecimiento del nacionalismo que rápidamente se transformó en rusofobia extrema y neonazismo", declaró Putin."En Kiev intentaron usar el diálogo con Rusia para negociar con Occidente. Desde los primeros pasos comenzaron a construir su Estado sobre contradicciones"."La llamada "elección prooccidental" del poder oligárquico ucraniano se basa no en la intención de crear mejores condiciones para el bienestar del pueblo, sino en el deseo de salvaguardar millones de dólares robados al pueblo y escondidos por los oligarcas en los bancos occidentales"."El colapso de la economía ucraniana va acompañado del robo a los ciudadanos del país mientras que el Gobierno está manipulado desde el extranjero"."La Embajada de EEUU en Ucrania controla directamente la Agencia Nacional Anticorrupción, la Fiscalía Anticorrupción y la Suprema Corte contra la Corrupción. Toda con la benévola intención de combatir la corrupción. Está bien, pero ¿dónde está el resultado? La corrupción hoy florece más que antes"."El Maidán no ha acercado a Ucrania a la democracia ni al progreso. Ocho años después, el país está dividido. Sufre una crisis social y política muy fuerte"."En 2019, casi seis millones de personas, alrededor del 15% de la población, se vieron obligadas a abandonar el país", comentó Putin citando los datos de organizaciones internacionales."¿Están al tanto de esos métodos de gestión los propios ucranianos? ¿Entienden que su país no es ni siquiera un protectorado político y económico, sino que lo arrastraron hasta el nivel de colonia con un régimen títere?"

