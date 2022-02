https://mundo.sputniknews.com/20220222/putin-los-acuerdos-de-minsk-ya-no-existen-1122066717.html

Putin: los acuerdos de Minsk ya no existen

Putin: los acuerdos de Minsk ya no existen

Los esfuerzos de las actuales autoridades de Kiev han reducido a cero los Acuerdos de Minsk, falleció mucha gente antes de que Rusia tomara la decisión de... 22.02.2022, Sputnik Mundo

Al reconocer estas repúblicas, Rusia ha reconocido todos los documentos, incluidas las constituciones, que especifican sus fronteras, subrayó el mandatario ruso.Según el líder, "los Acuerdos de Minsk fueron sepultados mucho antes del reconocimiento de ayer [el 21 de febrero] de las repúblicas de Donbás, y no fue por nosotros ni por los representantes de las repúblicas, sino por las actuales autoridades de Kiev".El presidente subrayó que Europa no pudo obligar a Kiev a cumplir con los acuerdos de Minsk, por lo que Rusia se vio obligada a decidir sobre el reconocimiento de Donetsk y Lugansk."Siempre he dicho que es necesario resolver el problema de Donbás a través de negociaciones pacíficas y de la implementación de los Acuerdos de Minsk", subrayó Putin destacando que "por desgracia, esto ya ha perdido su relevancia".Leyes federales sobre ratificación de los tratadosAdemás, Putin firmó las leyes federales con las que ratificó los Tratados de Amistad, Cooperación y Asistencia Mutua con las Repúblicas Populares de Donetsk y Lugansk, comunicó la página web del Kremlin.Los respectivos documentos fueron publicados en el Portal Oficial de Información Jurídica.Asimismo, el presidenre ruso negó que ya tiene decidido enviar las tropas rusas a Donbás.Añadió que las acciones de las tropas rusas en Donbás dependerán de la situación en el terreno.A juicio de Putin, las acciones que emprenderán las fuerzas rusas "dependerán de la situación en el terreno"El mandatario de Rusia apuntó también que la mejor decisión respecto a Ucrania sería la renuncia de Kiev a sus aspiraciones a la OTAN.El 22 de febrero el Senado de Rusia dio su consentimiento al presidente para el uso de las Fuerzas Armadas del país fuera de su territorio.Según la presidenta de la Cámara Alta del Parlamento, Valentina Matvienko, se trata de las fuerzas de paz, que pueden ser enviadas a las Repúblicas Populares de Donetsk (RPD) y Lugansk (RPL) para "mantener la estabilidad".El 21 de febrero, Vladímir Putin en un mensaje a la Nación señaló que creía necesario reconocer de inmediato la soberanía de Donetsk y Lugansk. El mandatario denunció que el mundo prefiere hacer la vista gorda al terror y el genocidio en esos territorios, donde no cesan los ataques, asesinatos de civiles y el bloqueo.Ese mismo día, Putin rubricó sendos decretos sobre el reconocimiento de Donetsk y Lugansk y dispuso prestar asistencia para mantener la paz en esas repúblicas.Desde mediados de febrero los bombardeos se volvieron a intensificar en la línea de separación entre las fuerzas del Gobierno ucraniano y los combatientes de Donetsk y Lugansk.Miles de familias de ambos territorios huyeron a Rusia de los ataques ucranianos.La situación se agravó por las toneladas de armas que Estados Unidos y otros países de la OTAN entregaron últimamente al presidente ucraniano, Volodímir Zelenski.

