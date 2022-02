https://mundo.sputniknews.com/20220221/el-partido-popular-se-desangra-en-la-guerra-fratricida-de-casado-y-ayuso-1121988432.html

El Partido Popular se desangra en la guerra fratricida de Casado y Ayuso

MADRID (Sputnik) — "La situación del Partido Popular es insostenible […] Nos estamos desangrando", declaró Isabel Díaz Ayuso y pidió "un giro absoluto" en la... 21.02.2022, Sputnik Mundo

Las disputas internas entre ambos eran un secreto a voces desde hace meses, pero en los últimos días se desató una batalla encarnizada, imposible de ocultar. La cúpula del Partido Popular confirmó que investiga a la presidenta de Madrid por un posible caso de corrupción, mientras que la presidenta de la Comunidad de Madrid, Ayuso, acusó a su propio partido de fabricar escándalos para desprestigiarla mediante una guerra sucia que incluiría, incluso, intentos de espionaje a ella y su familia.En concreto, la cúpula tiene sospechas de que Ayuso utilizó el gobierno regional de Madrid para beneficiar a su hermano. En abril de 2020, cuando España atravesaban los peores momentos de la pandemia, la administración madrileña concedió un contrato por valor de 1,5 millones de euros a Priviet Sportive, una empresa propiedad de Daniel Alcázar Barrando, amigo de infancia de la familia Ayuso, para adquirir mascarillas en China.Según la versión del Partido Popular, el hermano de la presidenta madrileña, Tomás Díaz Ayuso, podría haber recibido una comisión de hasta 280.000 euros en la operación. Ante estas sospechas, el equipo de Casado puso en marcha una investigación interna, pero la dirigente madrileña –siempre según la versión del partido– se negó colaborar para esclarecer el caso.Después de que el PP confirmara la existencia de esa investigación, Ayuso admitió ante la prensa que su hermano se lucró con la compra de mascarillas, aunque asegura que recibió una cantidad menor (55.000 euros) y que no se produjo ninguna ilegalidad. Según su versión, recibió ese dinero como "contraprestación" por hacer gestiones para adquirir el material y trasladarlo a Madrid, pero "no por una comisión de intermediación".Por el momento, las investigaciones realizadas por el Partido Popular se desarrollaron únicamente a nivel interno. De hecho, la dirección cerró en pocas horas el expediente informativo abierto contra Ayuso. Sin embargo, tras salir a la luz esta información –además de otras publicaciones que apuntan a que Priviet Sportive recibió más contratos–, distintos partidos de la izquierda madrileña pusieron el caso en conocimiento de la Fiscalía, por lo que será la justicia quien aclare si hubo algún tipo de irregularidad.Ayuso lanza a la calle contra casadoPese a estar bajo la sombra de una posible corrupción, Ayuso sigue en pie. El mismo día en que el Partido Popular reveló que estaba siendo investigada, diversos medios de comunicación publicaron que, en medio de esas sospechas, la cúpula de Casado recurrió a altos cargos del Ayuntamiento de Madrid para contactar con una agencia de detectives con la intención de espiar a Isabel Díaz Ayuso y su familia.Según esas publicaciones —cuyo contenido niega tanto el Partido Popular como el alcalde de Madrid— los detectives rechazaron el encargo. Sin embargo, el asunto ya se cobró la dimisión de Ángel Carromero, un alto cargo del consistorio muy cercano a Casado que, supuestamente, habría encabezado la operación para conseguir pruebas contra Ayuso.Con estos mimbres, Ayuso y su mano derecha, Miguel Ángel Rodríguez —un veterano experto de los entresijos de la política española, que llegó incluso a ser portavoz del Gobierno con el expresidente Aznar— crearon un relato en el que, lejos de ser una posible corrupta, ella es la víctima de una guerra sucia.En la mañana del 20 de febrero, cerca de 3.000 personas se manifestaron ante la sede de los conservadores, en la calle Génova, de Madrid, para pedir la dimisión de Casado e incluso para pedir que Ayuso sea la candidata de los conservadores en las elecciones generales de 2023.La presidenta madrileña insiste en que no ambiciona la silla de Casado, aunque todos sus movimientos parecen indicar lo contrario. Sea como sea, las encuestas avalan su viabilidad como candidata: un estudio de la empresa demoscópica IMOP-INSIGHTS afirma que el 71% de los votantes del Partido Popular la elegiría a ella como presidenta del Gobierno, por delante de Pablo Casado.Sin tiempo para el enroqueEn cualquier caso, que el desgaste de Casado sea una certeza no implica que su caída esté certificada. Todavía queda por ver cuál puede ser el desarrollo judicial de las sospechas de corrupción sobre Ayuso, por lo que Casado puede optar por enrocarse a la espera de nuevos acontecimientos.Sin embargo, cada vez son más las voces que piden actuaciones inmediatas. Entre ellos, el presidente de Galicia, Alberto Núñez Feijóo —el barón regional con más peso en el PP y posible tercera vía en la batalla por el liderazgo interno—, que pidió a Casado adoptar decisiones "urgentes" y "difíciles" ante la "situación de colapso" a la que se ve abocado el partido.Los sondeos más recientes ya apuntan a que la fractura del Partido Popular podría reforzar a la formación ultraderechista Vox, amenazando incluso un 'sorpasso' a los conservadores. Ante este escenario de crisis, Casado llamó este lunes a una reunión de urgencia del comité de dirección de su partido, que tratará de buscar fórmulas para reconducir la situación.

