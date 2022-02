https://mundo.sputniknews.com/20220221/cual-es-la-polemica-en-la-cdmx-por-el-te-de-ajenjo-en-el-tratamiento-contra-covid-19-1122008449.html

¿Cuál es la polémica en la CDMX por el té de ajenjo en el tratamiento contra COVID-19?

¿Cuál es la polémica en la CDMX por el té de ajenjo en el tratamiento contra COVID-19?

El Gobierno de la Ciudad de México reparte bolsas de té de ajenjo en los kioscos en los que realiza pruebas de COVID-19. Esto ha causado polémica pues el... 21.02.2022, Sputnik Mundo

2022-02-21T22:30+0000

2022-02-21T22:30+0000

2022-02-21T22:30+0000

américa latina

méxico

ciudad de méxico

claudia sheinbaum

covid-19

💗 salud

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnnmundo1.img.sputniknews.com/img/07e6/01/12/1120440385_0:0:1280:721_1920x0_80_0_0_8795b0f6564f6754987492d78a4658cf.jpg

Luego del polémico uso de la ivermectina en el tratamiento de la enfermedad, nuevas críticas en materia de salud pesan sobre el Gobierno de la Ciudad de México. Se trata del te de ajenjo cuyo consumo para tratar casos de coronavirus es incentivado por las autoridades locales. Sputnik te cuenta lo que debes de saber alrededor de la polémica del tratamiento otorgado por autoridades de la capital. La polémicaDe acuerdo con le diario El Sol de México, el Gobierno de Sheinbaum gastó alrededor de medio millón de pesos (25.000 dólares) en la compra de sobres de té de la planta a pesar de que no se tiene un registro sobre su beneficio para tratar la enfermedad. La entrega de este té está fundamentado en un estudio hecho por el Instituto Nacional de Ciencias Médicas y Nutrición Salvador Zubirán (INCMNSZ), el cual en conjunto con el grupo internacional conformado por Jill Kolesar, de Universidad de Kentucky EUA; Peter Seeberger, del Instituto Max-Planck, de Alemania, y Wangshick Ryu, del Instituto Pasteur Corea del Sur, coordinó una investigación sobre el uso de la artemisia annua, conocida como ajenjo dulce, en personas con COVID-19. Este estudio fue anunciado y presentado por el mismo Gobierno capitalino en septiembre de 2020 en él, detallaron autoridades, participaron 360 personas de las alcaldías Tláhuac, Tlalpan, Iztapalapa e Iztacalco. La suministración del té ha sido polémico debido a que del estudio mencionado aún no hay resultados concluyentes. Al respecto, la jefa de Gobierno Claudia Sheinbaum aseveró que en la Ciudad de México "hemos actuado en el caso del COVID-19 con mucha responsabilidad y así debe ser y siempre sustentados en estudios científicos". ¿Para qué sirve el ajenjo? De acuerdo con los datos difundidos por los científicos al presentar el estudio, el ajenjo dulce es un remedio herbal que se ha utilizado por muchos años, como antipalúdico. Es originario de Asia y durante siglos se ha utilizado en infusiones o polvos para tratar la malaria. En 2005, detallaron autoridades, un estudio in vitro realizado en China mostró actividad antiviral contra el SARS-CoV.

https://mundo.sputniknews.com/20220217/no-renunciare-a-mis-convicciones-el-tuit-que-confronto-a-sheinbaum-con-un-consejero-del-ine-1121789105.html

https://mundo.sputniknews.com/20220201/la-nota-tendenciosa-de-reforma-que-hizo-enojar-a-claudia-sheinbaum-y-encendio-las-redes-sociales--1121023249.html

méxico

ciudad de méxico

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Noticias

es_ES

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

méxico, ciudad de méxico, claudia sheinbaum, covid-19, 💗 salud