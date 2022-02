https://mundo.sputniknews.com/20220217/no-renunciare-a-mis-convicciones-el-tuit-que-confronto-a-sheinbaum-con-un-consejero-del-ine-1121789105.html

"No renunciaré a mis convicciones": el tuit que confrontó a Sheinbaum con un consejero del INE

El proceso de revocación de mandato de México y la correspondiente veda electoral han confrontado a las autoridades electorales y a los gobernadores... 17.02.2022, Sputnik Mundo

Este 16 de febrero la Comisión de Quejas y Denuncias del Instituto Nacional Electoral (INE) ordenó a los gobernadores de Morena eliminar el mensaje que publicaron en sus redes sociales y en el que mostraron su apoyo al presidente de México, Andrés Manuel López Obrador.El mensaje, en cuestión, sostenía que las críticas y señalamientos que ha recibido López Obrador y su familia tienen su origen "en grupos económicos que perdieron privilegios" y se oponen a reformas como la reforma eléctrica."No renunciaré a mis convicciones"Tras el ordenamiento del INE, los gobernadores morenistas —como Layda Sansores de Campeche y Miguel Barbosa de Puebla— borraron sus mensajes, pero la jefa de Gobierno de la Ciudad de México, Claudia Sheinbaum, optó por criticar la medida.También a través de su cuenta de Twitter, Sheinbaum Pardo aseguró que el INE les puede pedir que borren un tuit, pero no lograrán que renuncie a sus convicciones.El mensaje de la jefa de Gobierno fue respaldado por la propia secretaria general de Morena, Citlalli Hernández, quien reiteró que "es un honor luchar con López Obrador".El mensaje de Claudia Sheinbaum fue respondido por el consejero del INE, Ciro Murayama, quien le aclaró a la mandataria capitalina que lo que se solicitó fue no violar la Constitución, no renunciar a sus principios a menos que estos sí tengan por objetivo violar la Carta Magna.Desde el pasado 4 de febrero se inició una veda electoral de dos meses para impedir que desde instituciones gubernamentales se promueve o hable respecto a la consulta de revocación de mandato, a realizarse el 10 de abril.Los lineamientos aprobados por el INE establecen que sólo dicho organismo tendrá las facultades para promover la consulta, por lo que se deberán suspender los mensajes al respecto en medios de comunicación.Además, la veda también prohíbe a cualquier persona física o moral contratar propaganda para promover este ejercicio democrático, lo cual también incluye al propio López Obrador, quien tampoco podrá hacer mención del proceso en las conferencias matutinas.

méxico, política, morena, andrés manuel lópez obrador, claudia sheinbaum, instituto nacional electoral (ine)