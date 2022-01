https://mundo.sputniknews.com/20220121/esta-infusion-alarga-la-vida-reduce-el-colesterol-y-combate-la-hipertension-1120581861.html

Esta infusión alarga la vida, reduce el colesterol y combate la hipertensión

Esta infusión alarga la vida, reduce el colesterol y combate la hipertensión

La hipertensión también es conocida como 'asesina silenciosa' porque muchas veces es detectada cuando las afecciones ponen en peligro la vida de las personas...

Una presión arterial alta puede ser precursora de infartos de miocardio y accidentes cerebrovasculares, por eso los médicos recomiendan vigilar de cerca los niveles de presión arterial, aunque también se puede ayudar al organismo con una dieta rica en alimentos que reducen significativamente la hipertensión, tal es el caso del tomillo.Según un estudio publicado en Plant Foods for Human Nutrition, las propiedades antioxidantes del tomillo pueden ayudar a reducir la presión arterial. Así lo demostraron en un experimento con roedores, los cuales presentaron una disminución en su presión arterial sistólica y diastólica tras el consumo de extracto de tomillo. La presión arterial sistólica indica la presión que ejerce la sangre sobre las paredes de las arterias con cada latido del corazón. Es la presión sistólica la que se considera más importante porque da una clara indicación del riesgo de infarto. Mientras que la presión diastólica es la presión de la sangre en la arteria cuando el corazón se relaja entre latidos.Los datos de otro estudio científico confirmaron las propiedades antihipertensivas del tomillo y también observó sus efectos para disminuir de los niveles de colesterol en sangre. Los resultados concluyeron que el tomillo ayuda a aumentar significativamente el colesterol de lipoproteínas de alta densidad, conocido como el colesterol 'bueno' que se caracteriza por ayudar a eliminar las moléculas de colesterol de lipoproteínas de baja densidad del organismo, conocido como colesterol 'malo'.Los científicos suponen que el tomillo contiene algunas de las sustancias activas que explican el efecto antihipertensivo.Otra investigación científica publicada en Oxidative Medicine and Cellular Longevity, señala que los alimentos ricos en polifenoles pueden tener un efecto terapéutico en afecciones como la hipertensión. Según los científicos, las especies activas de oxígeno desempeñan un papel importante en el desarrollo de la hipertensión. Tras realizar un experimento, concluyeron que el tomillo puede ser un complemento útil en los programas de tratamiento de enfermedades cardiovasculares.El tomillo tiene una alta concentración de vitaminas A, C, E y K, así como de calcio, magnesio, hierro y fósforo. Según los científicos, la alta concentración de vitamina C en el tomillo ayuda a fortalecer el sistema inmunológico. No obstante, aún no hay muchos datos sobre los efectos adversos que puede producir esta hierba en las personas, por lo que se necesitan realizar más investigaciones para confirmar sus propiedades.

