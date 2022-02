https://mundo.sputniknews.com/20220219/que-significa-para-argentina-entrar-en-la-franja-y-la-ruta-de-la-seda--1121929488.html

¿Qué significa para Argentina entrar en la Franja y la Ruta de la Seda?

Argentina se convierte en el país latinoamericano número 21 en entrar a la iniciativa china. 19.02.2022, Sputnik Mundo

Tras la gira internacional realizada por el presidente argentino, Alberto Fernández, a la República Popular China y la Federación de Rusia, el investigador Sebastián Schulz dialogó con GPS Internacional para realizar un balance de los acuerdos y sus implicaciones para la política exterior argentina.La incorporación de Argentina a la Franja y la Ruta de la Seda, que se rubricó durante la visita del presidente Alberto Fernández a Pekín, es una oportunidad para promocionar el flujo de comercio e inversiones, la integración de los mercados y la cooperación económica con el país latinoamericano. Sobre ello, "este no es sólo el viaje más importante en términos geopolíticos desde la asunción presidencial de Alberto Fernández, sino que también es la gira más importante de Argentina en los últimos años", indicó.Rusia y China respaldan a Argentina en su negociación con el FMIA su vez, incluyendo la visita a la Federación de Rusia, "esta ha sido una gira estratégica y contundente que de alguna manera sella una alianza con las dos potencias emergentes más importantes del mundo", expresó. En este sentido, "son las potencias que están disputando el reordenamiento del tablero de ajedrez global", añadió. En ese marco, "la Argentina se encuadra en una estrategia de modificación de las relaciones de poder internacional, jugando fuertemente luego del acuerdo con el FMI", sostuvo.Sin ese acuerdo, "Argentina no hubiese podido ir a China y Rusia a sellar los acuerdos económicos porque hubiese quedado entrampada en un default", indicó. Por su parte, también se ha discutido su ingreso a los BRICS, "aunque el objetivo que está más en la agenda es el de ser parte del Banco de Desarrollo del grupo", indicó. Al respecto, "ello le otorgaría la posibilidad de ser parte de una entidad de financiamiento de proyectos de desarrollo, lo cual sería muy importante para la economía nacional", concluyó.En Sputnik y radio M24 también estuvimos en contacto con el investigador brasileño Fabio Borges, con quien dialogamos sobre las implicaciones políticas de la visita del presidente de Brasil, Jair Bolsonaro, a su homólogo ruso, Vladímir Putin.Bolsonaro y Putin respaldan el orden mundial multipolarUn claro respaldo al orden mundial multipolar, al derecho internacional y a la influencia de las Naciones Unidas emanó de la declaración común que hicieron en Moscú los presidentes Jair Bolsonaro, de Brasil, y Vladímir Putin, de Rusia. Tras años de búsqueda de un vínculo preferencial con EEUU en base a una afinidad personal con el expresidente Trump, "es difícil encontrar una coherencia en la política exterior de Bolsonaro", sostuvo el investigador brasileño.Durante su presidencia, "Brasil ha hecho muchos enemigos y se ha convertido en un país paria en el sistema internacional", indicó. En un año electoral, "Bolsonaro intenta demostrar en Brasil que tiene algún tipo de vínculo con el mundo, por lo que este viaje tiene más connotaciones nacionales que en términos del sistema internacional", añadió. Dicho eso, "Rusia siempre será un socio de Brasil, en particular por su vínculo en los BRICS, lo cual va mucho más allá del momento coyuntural", concluyó.Diálogos geopolíticosNuestro analista político y magíster en Relaciones Internacionales, Santiago Caetano, continuó su análisis histórico sobre la participación de América Latina en el sistema multilateral de comercio.Hornero MigratorioEn el cierre cultural, estuvimos en contacto con el músico y productor audiovisual Francisco Lapetina y la gestora cultural Sabina Harari, quienes son productores generales del proyecto Ventana Creativa. El mismo es uno de los varios proyectos del colectivo de artistas y docentes que integran Hornero Migratorio, el cual fue creado en 2012 bajo la premisa de que todos podemos hacer música.

