Visita de Bolsonaro a Rusia tiene poco espacio para profundizar relaciones bilaterales

RÍO DE JANEIRO (Sputnik) — La visita del presidente Jair Bolsonaro a Rusia no aportará grandes frutos a Brasil, ya que su principal objetivo es electoralista... 15.02.2022, Sputnik Mundo

El experto sostuvo que "no hay espacio para profundizar" en la relación bilateral, no sólo por el momento delicado que se vive por Ucrania sino porque es un viaje "sin ninguna preparación por parte de Brasil" y porque a día de hoy Brasil tiene una política externa que se rige por los intereses personales del presidente.Uno de los temas centrales de la agenda es garantizar la compra de fertilizantes rusos, considerados clave para el sector agrícola brasileño; no obstante, Neves no cree que Brasil vaya a conseguir ningún acuerdo concreto, más allá de algún compromiso genérico de que se seguirá negociando.Respecto a los temas de defensa, cree que el hecho de que Brasil sea ahora aliado preferente de la Organización del Tratado del Atlántico Norte (OTAN) crea "algún tipo de limitación" a la hora de negociar con los militares rusos, aunque resalta que es el Ministerio de Defensa el que tendrá que evaluar qué es lo mejor para el gigante sudamericano.Agenda personal"Esta visita nace dentro de un ambiente de agenda política del presidente, no de Brasil; Bolsonaro no tiene objetivos estratégicos, la única orientación que había era alinearse automáticamente con (el expresidente estadounidense Donald) Trump; desde que Trump salió no hay nada", apunta.El especialista también atribuye al actual Gobierno brasileño haber debilitado algunos foros clave en la relación con Moscú, como el bloque de los BRICS (Brasil, Rusia, India, China y Sudáfrica), por ver ese tipo de espacios multilaterales como una especie de herencia de gobiernos anteriores de la izquierda.En su opinión, la diplomacia brasileña se ha reducido a cuestiones técnicas, y Bolsonaro la está usando "con fines electorales", en este caso para mostrar a sus simpatizantes que no está aislado a nivel internacional y que cuenta con el respaldo de una figura importante como el presidente ruso Vladímir Putin.Bolsonaro y Putin se reunirán en el Kremlin el 16 de febrero; después, el líder brasileño también visitará la Duma y participará en un encuentro con empresarios de los dos países.

