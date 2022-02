https://mundo.sputniknews.com/20220218/el-presidente-de-nicaragua-condena-agresiones-a-rusia-1121853215.html

El presidente de Nicaragua condena agresiones a Rusia

El presidente de Nicaragua condena agresiones a Rusia

MANAGUA (Sputnik) — El presidente de Nicaragua, Daniel Ortega, condenó las agresiones de Occidente contra Rusia y expresó su solidaridad con el país... 18.02.2022, Sputnik Mundo

2022-02-18T01:46+0000

2022-02-18T01:46+0000

2022-02-18T02:20+0000

américa latina

centroamérica

nicaragua

daniel ortega

rusia

yuri borísov

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnnmundo1.img.sputniknews.com/img/07e5/02/17/1109073933_0:119:1500:963_1920x0_80_0_0_8b5891499e4a1a1bdb28758b4132ae03.jpg

Rusia ratifica su apoyo inquebrantable a Nicaragua Rusia ratifica su apoyo inquebrantable a Nicaragua

El presidente de Nicaragua sostuvo un encuentro con la delegación de alto nivel del Gobierno de Rusia, encabezada por Borísov, al cierre de las reuniones multisectoriales que se desarrollaron entre la Comisión Mixta de Rusia y Nicaragua este jueves en Managua.La administración Putin se comprometió a ampliar los ámbitos de cooperación con Nicaragua, que en el último año se triplicó en 160 millones de dólares."Con Rusia nos hemos encontrado siempre por una lucha por la paz, el mejor referente que tiene el mundo es la sangre, es el heroísmo del pueblo ruso cuando enfrentó al nazismo, al fascismo salvando a Europa, a Estados Unidos, a la humanidad, eso no se puede olvidar", sentenció el presidente Ortega.Señaló que las amenazas de "los imperios" que atentan contra la paz en Rusia son las mismas que provocaron el golpe de Estado en Ucrania en 2014 y el fallido en Nicaragua en 2018."Estos son momentos en que nuevamente los imperios atentan contra la paz en la forma que están agrediendo a Rusia, no se puede olvidar de los que aconteció hace algunos años: el golpe de Estado en Ucrania, allí se produjo un golpe de Estado igual al que intentaron aquí en 2018, bañaron de sangre al pueblo nicaragüenses, destruyeron incendiaron, pero no lograron derrotar al pueblo", a diferencia del golpe en Ucrania que no recibió la condena internacional, subrayó.El mandatario destacó la reunión entre las delegaciones de ministros, viceministros, asesores, banqueros y expertos en finanzas de la Federación de Rusia y su contraparte en la Comisión Mixta en Nicaragua, los cuales desarrollaron "una jornada intensa por la paz"La visita de alto nivel de Rusia, que llegó procedente de Venezuela, exploró en Nicaragua ampliar los ámbitos de cooperación, afirmó Borísov, para "varias veces multiplicar" la contribución que Rusia brindó al país centroamericano en 2021."Nosotros estamos aquí representando a nuestro país, a nuestro presidente (Putín), para ver las posibilidades de ampliar los ámbitos de cooperación, estrechar los lazos de cooperación entre nuestros pueblos hermanos", remarcó Borísov como un compromiso para su país.Destacó el apoyo tecnológico y militar que la nación euroasiática ha brindado al Ejército de Nicaragua, el que continuará la administración Putin."Quiero agradecerle por la acogida calurosa que nos brindaron, tenemos mucho campo donde trabajar juntos, y esperamos que está visita de hoy brindará sus frutos en el futuro y pronto'', finalizó Borísov.El funcionario afirmó que Rusia está dispuesta a cooperar con Nicaragua en la importación de productos del mar y agrícolas, incluyendo café y frutas exóticas."Café, frutas exóticas, pescados y mariscos: aceptaremos todo, tenemos un lugar para todo esto y habrá demanda entre los ciudadanos rusos", aseguró Borísov durante la reunión de la delegación rusa con representantes del Gobierno e instituciones de NicaraguaRusia y Nicaragua son capaces de incrementar su intercambio comercial, declaró el vice primer ministro ruso.Borísov afirmó que el año pasado el comercio bilateral se situó en 160 millones de dólares pero, aseveró, no es el límite."Nuestra tarea es escalar la cooperación comercial y económica. El objetivo de nuestra visita es buscar las reservas en todos los ámbitos de la cooperación comercial, científica y humanitaria", señaló el vice primer ministro ruso.

https://mundo.sputniknews.com/20220128/nicaragua-defiende-derecho-de-rusia-y-otras-naciones-de-salvaguardar-sus-territorios-1120899542.html

https://mundo.sputniknews.com/20220204/moscu-seguira-fomentando-cooperacion-con-managua-en-todos-los-campos-incluido-el-militar-1121162520.html

https://mundo.sputniknews.com/20220209/rusia-proyecta-cooperacion-de-energia-atomica-para-la-salud-y-agricultura-en-nicaragua-1121441555.html

centroamérica

nicaragua

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Noticias

es_ES

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

centroamérica, nicaragua, daniel ortega, rusia, yuri borísov