https://mundo.sputniknews.com/20220202/el-pentagono-enviara-tropas-a-rumania-con-el-permiso-del-gobierno-rumano--1121057653.html

El Pentágono enviará tropas a Rumanía, Alemania y Polonia

El Pentágono enviará tropas a Rumanía, Alemania y Polonia

El Pentágono anuncia que enviará tropas a Rumanía, Alemania y Polonia tras la invitación del Gobierno de los paises europeos. 02.02.2022, Sputnik Mundo

2022-02-02T15:18+0000

2022-02-02T15:18+0000

2022-02-02T16:42+0000

defensa

eeuu

tropas

rumanía

🛡️ fuerzas armadas

polonia

alemania

europa

otan

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnnmundo1.img.sputniknews.com/img/07e4/0b/0f/1093500671_0:160:3073:1888_1920x0_80_0_0_3d6183151a380c47da6396d37b4fc5e7.jpg

El Pentágono trasladará 2.000 soldados de EEUU a Europa en los próximos días, dijo el 2 de febrero el portavoz, John Kirby.Sin embargo, los despliegues de tropas serán temporales."Estos no son movimientos permanentes. Están diseñados para responder al entorno de seguridad actual (...) Además, estas fuerzas no van a luchar en Ucrania, van a garantizar la sólida defensa de nuestros aliados de la OTAN", añadió.Los representantes de EEUU explican que la situación actual exige que EEUU refuerce la posición de la OTAN en el flanco oriental.Además, EEUU no descarta la posibilidad de trasladar más tropas en los próximos días.Kirby aclaró que todos los despliegues de tropas recientemente anunciados en Europa están separados de los 8.500 soldados estadounidenses que ya están en alerta máxima desde finales de enero.Asimismo, el despliegue de tropas estadounidenses en Rumania se produce por invitación del Gobierno de ese país, declaró Kirby."Esta medida se produce por invitación expresa del gobierno rumano", dijo.Washington quiere negociarEEUU no hizo públicas sus respuestas a las propuestas de seguridad rusas, pero la publicación del documento confirma que Washington quiere negociar y llegar a una solución, declaró Kirby.El diario español El País publicó que EEUU está dispuesto a discutir con Rusia los temas de la indivisibilidad de la seguridad y su interpretación.A finales de 2021, el Ministerio de Exteriores de Rusia publicó sus propuestas para EEUU y la OTAN sobre las garantías de seguridad en Europa en las que, en particular, insta a Washington a renunciar recíprocamente al despliegue de armas nucleares fuera del territorio nacional y repatriar las ya emplazadas.Además, plantea a la Alianza Atlántica que vuelva a las posiciones de 1997, se comprometa a parar la expansión del bloque hacia el este y excluya el ingreso de las naciones de la antigua Unión Soviética, ante todo Ucrania.El 26 de enero, EEUU y la OTAN presentaron sus respuestas por escrito a la iniciativa de Rusia.Lavrov comentó entonces que Washington dejó sin contestar el punto más importante, sobre la no expansión de la OTAN hacia el este.

https://mundo.sputniknews.com/20220202/eeuu-busca-poner-de-rodillas-a-europa-por-ucrania-1121046237.html

https://mundo.sputniknews.com/20220202/la-otan-mantendra-su-estrategia-nuclear-mientras-rusia-disponga-de-este-tipo-de-armas-1121043270.html

eeuu

rumanía

polonia

alemania

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Noticias

es_ES

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

eeuu, tropas, rumanía, 🛡️ fuerzas armadas, polonia, alemania, europa, otan