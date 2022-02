https://mundo.sputniknews.com/20220217/moscu-no-va-a-discutir-con-nadie-su-derecho-a-mover-fuerzas-dentro-de-su-propio-territorio-1121814003.html

Moscú no va a discutir con nadie su derecho a mover fuerzas dentro de su propio territorio

Moscú no va a discutir con nadie su derecho a mover fuerzas dentro de su propio territorio

MOSCÚ (Sputnik) — Rusia no planea discutir con nadie el derecho a mover sus fuerzas armadas dentro de su propio territorio, declaró el portavoz del Kremlin... 17.02.2022

En este contexto el portavoz señaló que Moscú tampoco planea tomar nota de reclamos algunos al respecto.Al referirse al regreso de los militares que participan en los simulacros en las zonas fronterizas con Ucrania y en la península de Crimea a sus lugares del despliegue permanente, Peskov señaló que este proceso llevará algún tiempo."Por supuesto, es imposible retirar [a las fuerzas] en un día. (...) Esto lleva tiempo. Sabemos que el Ministerio de Defensa tiene calendario claro para el regreso de las formaciones a sus lugares de despliegue permanente", precisó.Las tensiones en torno a Ucrania se fueron agravando en los últimos meses por la acumulación de tropas rusas cerca de la frontera ucraniana, que Occidente interpreta como preparativos para una posible invasión.Rusia rechaza esas sospechas, defiende el derecho a mover fuerzas dentro de su propio territorio según lo estime conveniente y acusa a la Organización del Tratado del Atlántico Norte de buscar pretextos para emplazar más equipamiento militar cerca de las fronteras rusas.El pasado 15 de febrero, el portavoz del Ministerio de Defensa de Rusia, Ígor Konashénkov, anunció que los destacamentos de los distritos militares Sur y Oeste comienzan a volver a sus cuarteles tras finalizar las maniobras militares.Según el ministro de Exteriores ruso, Serguéi Lavrov, Occidente desata la "histeria" para encubrir el sabotaje por parte de Ucrania de los Acuerdos de Minsk, que sientan las bases para una solución política del conflicto armado interno en Donbás. Occidente pasa por alto la agresión de Kiev hacia DonbásRusia lamenta que los países occidentales pasen por alto los actos de agresión de Kiev hacia la región de Donbás, declaró Peskov.Según el portavoz, esa negligencia contribuye a que la situación se haga más inestable y que aumente la posibilidad de "un nuevo estallido de guerra" cerca de las fronteras rusas.Desde abril de 2014, Ucrania lleva a cabo una operación contra las milicias en Donbás, donde se proclamaron las repúblicas populares de Donetsk y Lugansk en respuesta al violento cambio de gobierno ocurrido en febrero del mismo año.Los Acuerdos de Minsk, suscritos en septiembre de 2014 y en febrero de 2015, sentaron las bases para una solución política al conflicto, pero no han derivado hasta ahora en el cese de la violencia.Las hostilidades han dejado unos 14.000 muertos, según las estimaciones de la ONU.Rusia, por su parte, advirtió a Ucrania y Occidente en reiteradas ocasiones de no intentar resolver el conflicto de Donbás por medios militares y denunció que el suministro de armas a Ucrania incita a Kiev a recurrir a la fuerza para atajar el conflicto.Peskov: el canciller francés alteró matices de conversión de Putin y Macron sobre DonbásEl portavoz del Kremlin afirmó que el ministro de Exteriores de Francia, Jean-Yves Le Drian, al comentar lo dicho por el presidente ruso, Vladímir Putin, a su homólogo francés, Emmanuel Macron, sobre la posibilidad del reconocimiento de las repúblicas autoproclamadas de Donetsk y Lugansk, tergiversó unos matices."Los matices quedaron alterados en la declaración del señor ministro, lo que resulta perjudicial al extremo en una situación tan sensible que tenemos hoy día", dijo Peskov este 17 de febrero a los periodistas.Putin no dijo a Macron que la idea de la Duma de Estado (cámara baja del Parlamento ruso) no se tome en consideración, solo explicó que no se trata de un proyecto de ley, señaló."Al responder a la respectiva pregunta se dio la explicación de que no se trata de un proyecto de ley, sino de una iniciativa, que el proyecto de ley no existe. Puede parecer que se trate de lo mismo, pero es una cosa distinta", subrayó Peskov.

