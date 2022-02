https://mundo.sputniknews.com/20220216/de-la-finlandizacion-a-la-ucranizacion-1121774851.html

De la "finlandización" a la "ucranización"

Decenas de artículos en la prensa occidental y, en especial, en la norteamericana, han respondido negativamente a la posibilidad de "finlandización" de... 16.02.2022

Es el estatus que Finlandia mantuvo durante décadas, tras conflictos armados con su vecino del Este, en un contexto diferente al que Ucrania y Rusia viven hoy, pero que, a pesar de las criticas, se estudiaría como una solución.Entre las pocas informaciones que se destilan del vals diplomático que dirigentes europeos están haciendo entre Moscú y Kiev, la "ucranización" es una de las opciones sobre la mesa de negociaciones.El presidente francés, Emmanuel Macron, sugirió y después negó la idea de la "finlandización de Ucrania, tras su encuentro con Vladímir Putin, el pasado 7 de febrero. A pesar de negar en rueda de prensa y con esfuerzos exagerados –por falsos- haber abordado esa posibilidad, frenar la ampliación de la OTAN hacia Rusia sería la garantía para la estabilidad de Europa. "No habrá seguridad para los europeos si no hay seguridad para Rusia", aseguró el primer mandatario francés.Finlandia y Austria, neutralesTras la Segunda Guerra Mundial, Finlandia y Austria se convirtieron en países neutrales. Algunos ponen el grito en el cielo cuando se recuerda que ese estatus sigue vigente y que la situación actual en territorio europeo es diferente al que surgió del fin de la Segunda Guerra Mundial. Pero, en realidad, ¿a qué estamos asistiendo, sino a la reanudación de la antigua "Guerra Fría"?Helsinki y Moscú firmaron el Tratado de París en 1947 y el denominado "Tratado de cooperación y asistencia en 1948, por el cual Finlandia no se integraría en ninguna organización que tuviera como objetivo militar a la URSS. El término "finlandización" fue inventado por el canciller austriaco Karl Guber en 1953. Dos años más tarde, Viena y Moscú sellaban el "Tratado de Estado" por el cual Austria recuperaba su soberanía, a cambio de la neutralidad.Por supuesto, las circunstancias hoy son diferentes, pero en la búsqueda de soluciones a la crisis sobre la mesa está una variante de ese concepto que, pese a todo, sigue manteniendo a Finlandia y a Austria fuera de la OTAN. En el caso de Ucrania, es indispensable que los llamados Acuerdos de Minsk se desarrollen y cumplan. Solo así cabría esperar que tropas rusas se alejen de la frontera de su antigua "república hermana".Presión norteamericana hacia EuropaLa Alianza Atlántica, dirigida desde Washington, no solo se opone a esa posibilidad de acuerdo, sino que empuja a países como Finlandia y Suecia a integrarse en la organización militar, lo que supondría el cerco total a Rusia desde el Norte al Sur del Viejo Continente. Suecos y finlandeses están obligados a mostrar que son independientes y que no cierran las puertas a esa integración, pero a ningún dirigente europeo con dos dedos de frente se le ocurriría apoyar esa opción.Que Ucrania u otro país tenga derecho a presentar su candidatura a la OTAN nadie lo puede dudar. Que los miembros europeos de la organización lo acepten con todas sus consecuencias es otra cosa. Como se ha repetido cientos de veces, ni Francia ni Alemania –por mencionar solo a los países europeos que llevan la voz cantante en esta crisis– admitirían la entrada de Ucrania en la alianza militar.Tanto Emmanuel Macron, como el Canciller Olaf Scholz están también obligados a contribuir a la orquesta de advertencias contra Moscú, aunque esa solidaridad atlantista les provoque rubor por las amenazas de un presidente norteamericano agobiado por problemas internos y necesitado de vitamina geopolítica para seguir ocultando los fracasos de la política exterior de Estados Unidos en las últimas dos décadas.¿Ataque inminente? Zelenski rebaja la tensiónEl "ataque inminente" de fuerzas rusas contra Ucrania, alertado por toda clase de expertos norteamericanos, es recibido por las autoridades de Kiev con ambivalencia. Si por una parte contribuye a mantener el ardor nacionalista, por otro crea tal psicosis que el propio presidente, Volodímir Zelenski, está obligado a desmentir para rebajar la tensión.En esa tesitura, los europeos tienen la oportunidad –y la responsabilidad- de no repetir los errores cometidos cuando rechazaron el acercamiento con Moscú en el inicio del nuevo siglo. Los partidarios de la línea dura contra Rusia argumentan que no se puede negociar bajo amenaza. Olvidan que hace poco más de tres décadas el equilibrio mundial se sostenía con armamento desplegado hacia el supuesto enemigo.Tras el colapso de la Unión Soviética y la desaparición de la organización de defensa del Pacto de Varsovia, Rusia -con Vladímir Putin como primer ministro o presidente- ha presenciado cómo su rival estratégico ha ampliado sus filas con la incorporación de Polonia, Letonia, Lituania, Estonia, Bulgaria, Rumanía, República Checa, Eslovaquia, Eslovenia, Croacia, Montenegro, Macedonia del Norte, Hungría y Albania. Conviene recordarlo siempre que se hable de intolerancia rusa y se denigre el concepto de neutralidad.LA OPINIÓN DEL AUTOR NO COINCIDE NECESARIAMENTE CON LA DE SPUTNIK

