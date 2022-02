https://mundo.sputniknews.com/20220211/que-hay-tras-la-falta-de-deseo-de-kiev-para-cumplir-los-acuerdos-de-minsk-1121539423.html

¿Qué hay tras la falta de deseo de Kiev para cumplir los Acuerdos de Minsk?

¿Qué hay tras la falta de deseo de Kiev para cumplir los Acuerdos de Minsk?

Las declaraciones del ministro de Exteriores Dmitro Kuleba rechazando cumplir los Acuerdos de Minsk "en los términos rusos" reflejan la debilidad del propio... 11.02.2022, Sputnik Mundo

2022-02-11T17:17+0000

2022-02-11T17:17+0000

2022-02-17T13:13+0000

ministerio de asuntos exteriores de ucrania

volodímir zelenski

josé manuel albares

rusia

donbás

otan

acuerdos de minsk

💬 opinión y análisis

juan antonio aguilar

europa

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnnmundo1.img.sputniknews.com/img/07e6/01/1a/1120759556_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_f99c5b218faa2b5b9d3bef8d6f83c589.jpg

Los encuentros sostenidos a partir de la segunda semana de febrero entre los líderes de Ucrania, Rusia y diversos países europeos marcan un tempo diplomático en aras de una rebaja de la tensión en torno a la situación en el este del continente. Las entrevistas entre Vladimir Putin y el presidente de Francia, Emmanuel Macron, o la reunión entre los responsables de Exteriores de Rusia y Reino Unido, Serguei Lavrov y Liz Truss, son buenos ejemplos de los constantes contactos, que también incluyen al presidente ucraniano Volodímir Zelenski.En su visita a Kiev el 9 de febrero, el ministro español de Asuntos Exteriores, José Manuel Albares, expresó a su homólogo ucraniano, Dmitri Kuleba, el deseo de España y la UE de "avanzar en el camino de la diplomacia, la distensión y la desescalada" de la actual crisis. "Diálogo, desescalada, distensión y, si fuera necesario, disuasión", dijo. Kuleba agradeció la postura española, pero apuntó a su par la necesidad de imponer sanciones a Rusia ya mismo, aun cuando no tenga lugar una intervención armada.Tal solicitud, motivada según Kuleba por el incumplimiento de los Acuerdos de Minsk por parte de Rusia, invita a pensar que Kiev está insatisfecha con la posición negociadora asumida por varios líderes de la UE y la OTAN. En opinión de Juan A. Aguilar, director del portal de seguridad global Geoestrategia.es, la denuncia del Gobierno ucraniano sobre el incumplimiento ruso radica en su propia incapacidad para asumir los acuerdos. "Ucrania sabe perfectamente que no puede cumplirlos, de ahí queintenten buscar alguna forma en medio del jaleo para renegociarlos y así salvar la cara ante su opinión pública", declara a Sputnik.El mismo día pero con posterioridad a este encuentro, Kuleba declaró que Kiev no rechaza cumplir tales acuerdos para pacificar el conflicto en el Donbás, pero que no lo hará en los términos en los que los interpreta Rusia.Acuerdos como salida a la crisisLas palabras de Kuleba se inscriben en un contexto en que, tras rechazar por escrito EEUU las propuestasen materia de seguridad que Rusia le solicitaba, muchos gobernantes del eje euroatlántico cifran sus esperanzas de desescalada de la tensión en el cumplimiento de los tan cacareados Acuerdos de Minsk.En esas mismas declaraciones, Kuleba negó que Macron persuadiera a Zelenski para cumplirlos, pese a que previamente el presidente francés había declarado que su homólogo ucraniano le confirmó su deseo de implementarlos. Esta aparente disonancia tiene una explicación de fondo. "El régimen de Zelenski, como anteriormente el de Poroshenko, es consciente de que el cumplimiento de los Acuerdos de Minsk les crearía unas dificultades tremendas a nivel interno, inasumibles", aseguraJuan A. Aguilar, que subraya que tal actitud pone a Kiev "en una situación difícilmente soportable" ante la comunidad internacional, Cuarteto de Normandía incluido, "y ante las propias presiones de Moscú".¿Ambigüedad inducida?La posición que emana de los contactos diplomáticos occidentales con Kiev puede ser ambigua, de ahí la disparidad de interpretaciones en torno a la asunción de los Acuerdos de Minsk. Del Amo señala que el ánimo de Kiev para no cumplirlos radica en un apoyo de EEUU y Reino Unido, "porque los europeos que forman parte del Cuarteto de Normandía (Francia y Alemania) no han sido capaces de hacer que Ucrania los cumpla".Este hecho, la nula influencia francoalemana sobre Kiev desde 2015 para con el cumplimiento de lo firmado, es la razón de que Rusia haya preferido negociar directamente con EEUU, afirma Alejandro López Canorea, coordinador de Descifrando la guerra. En declaraciones a Sputnik, este antropólogo recuerda que la situación ha derivado en que Francia y Alemania "se movilizan" para hablar con Rusia. "Pero es EEUU quien debe forzar a Ucrania a cumplir estos acuerdos, Rusia piensa que son los estadounidenses quienes tienen la influencia directa sobre este Gobierno", reitera.El reflejo interno para UcraniaLos acuerdos de Minsk prevén también la celebración de elecciones locales en las regiones de Lugansk y Donetsk para definir su encaje en Ucrania, que tendrá que efectuar cambios constitucionales para obrar un estatus especial. López Canorea destaca que, para Kiev, estos y otros puntos son "difícilmente aplicables", pues su Gobierno todavía se halla buscando "otra base política" tras la dimisión en julio del ministro de Interior, Arsén Avákov."Con su salida, el Gobierno de Zelenski perdió uno de los pesos nacionalistas más grandes, alguien que tenía vínculos directos con las organizaciones paramilitares", recuerda López Canorea, quien estima complicado tanto encajar el estatus del Donbás mediante los acuerdos como conceder su independencia. "Actualmente Ucrania tiene una política interna muy convulsa, el país es un desastre, y Zelenski es consciente de que su posición ahora es más débil que hace unos años. Si cumple los Acuerdos de Minsk, su carrera política está acabada", añade Del Amo, que recuerda que los sectores nacionalistas del país siguen teniendo "mucho poder". "Zelenski tiene los días contados si cumple los Acuerdos de Minsk", conviene Juan A. Aguilar."Ucrania no tiene la posibilidad de articular una mayoría política que sea favorable a la implantación de los acuerdos", asegura López Canorea. "Poroshenko llegó con la intención de resolver esta cuestión, acabó cediendo ante los acuerdos y ahora se le está juzgando por alta traición. Zelenski también llegó prometiendo que iba a acabar con la guerra, pero después se ha apoyado en los sectores nacionalistas", añade.El porqué de las interpretacionesEl texto legal de los Acuerdos de Minsk se presta a interpretaciones a raíz de su no implementación. López Canorea indica una doble dirección. "Rusia quiere que se implante el estatus especial para el Donbás y un diálogo directo de la región con Kiev, que se niega", afirma. Las escaramuzas y violaciones del alto el fuego son "incontables" y suceden "todos los meses"."Uno de los puntos, el que hacía referencia a la celebración de elecciones y de este estatus especial tenía una fecha determinada, pero se incumplió por parte de Ucrania, so pretexto de que Rusia debía desarmar las milicias prorrusas en el Donbás, también con una fecha. Nada de esto se realizó", explica este analista."Por eso queda un poco en el limbo la implantación de los acuerdos y surgen distintas interpretaciones como la que esgrime actualmente Ucrania, que consiste en que se pueden celebrar elecciones e ir hacia ese nuevo estatus sin que tenga que haber algún tipo de veto desde los sectores prorrusos. No hay un consenso sobre de qué manera se debería cambiar el estatus del Donbás".Inestabilidad internaLa disparidad de criterio y tono entre los miembrosde la OTAN responde a los intereses de cada uno de los actores en esta crisis, piensa Juan A. Aguilar, quien alude a los acuerdos de Reino Unido con Polonia y Ucrania, a la clave interna estadounidense (con elecciones al Congreso a la vista y "encuestas muy negativas para Biden") y al deseo de EEUU de seguir influyendo en la UE, "desligándola de sus acuerdos comerciales con Rusia"."Kiev es bastante consciente de que su situación es precaria, el país está en una mala situación política, económica y social", admite Pablo Del Amo. "Con el despliegue ruso están nerviosos y un cumplimiento de los Acuerdos de Minsk significaría una inestabilidad política aún mayor. Tampoco tengo muy claro que EEUU intente que Ucrania los cumpla", explica. Tras la cumbre de Ginebra en junio, Serguei Lavrov señaló que tanto Joe Biden como la vicesecretaria de Estado de los EEUU, Victoria Nuland, y el director de la CIA, William Burns, apoyaron directamente la necesidad de su cumplimiento, estatus de Donbás incluido.Más allá de los Acuerdos de MinskLa cuestión ucraniana no es nuclear en la actual crisis y no es de lo que se habla en el documento con propuestas en materia de seguridad global presentado por Rusia a EEUU, afirma Juan A. Aguilar. "Es Ucrania, Georgia y todo lo que la OTAN ha avanzado a partir de 1997 y que afecta desde el mar Báltico hasta el mar Negro", recuerda.A su juicio, es lógico que Rusia no quiera permitir a la OTAN disponer de una ventaja estratégica colocando su armamento nuclear a pocos kilómetros de la frontera. "Sería tanto como si EEUU permitiera que se situaran submarinos nucleares rusos en un puerto de Cuba. Evidentemente, no lo consentirían"."Mientras tanto, en medio de esta tensión internacional y diplomática, Kiev está intentando ganar algo que permita a Zelenski y los oligarcas que le sostienen salvar la cara ante la opinión pública", concluye Juan A. Aguilar. Y aunque los contactos diplomáticos siguen teniendo lugar, la tensión no se está desescalando, subraya Alejandro López Canorea. "Las tropas continúan aumentando, tanto del lado ruso como en Europa del Este con las de la OTAN, los envíos de armas siguen llegando a Ucrania y cada vez más países anuncian estos apoyos".La inviabilidad del ingreso en la OTANLa cumbre de la OTAN en Bucarest en 2008 formuló invitaciones de adhesión a varios países de los Balcanes y saludó las aspiraciones de ingreso de Ucrania y Georgia. En principio todo aspirante a miembro debe presentar un consenso interno y tener resuelta la cuestión de su integridad territorial. Nada de esto sucede en Ucrania."Teniendo en cuenta la población rusa que hay en el país, sería inviable plantear una entrada en la OTAN que no acabara en un conflicto interno", advierte Alejandro López Canorea, que recuerda que los objetivos fundacionales de la organización se mantienen invariables; mantener una presencia estadounidense en Europa frente a Rusia y asegurar esa influencia aun cuando los países tengan lazos con el gigante euroasiático."Hay que entender que la expansión desde los 90 tenía un componente étnico complicado, pero no tanto como lo que puede significar para Rusia que esos países tengan población rusa. Simplemente con el caso de Crimea, ya es inviable la entrada de Ucrania en la OTAN, al margen de las garantías que puedan ofrecer a Rusia. Porque si Ucrania entrara en la OTAN, todos los países miembros reconocerían a Crimea como parte integrante de Ucrania. ¿Se va a intervenir?", se pregunta este experto, para quien de esa manera el conflicto estaría asegurado de forma inmediata.

https://mundo.sputniknews.com/20220211/el-kremlin-lamenta-la-falta-de-avances-en-la-reunion-del-cuarteto-de-normandia-en-berlin-1121526523.html

https://mundo.sputniknews.com/20220202/kiev-advierte-que-no-otorgara-a-donbas-el-estatus-especial-ni-el-derecho-de-veto-1121044942.html

https://mundo.sputniknews.com/20220207/putin-rusia-no-permitira-que-ucrania-intente-recuperar-crimea-por-la-via-militar-1121297514.html

donbás

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

Sergio Hernández-Ranera Sánchez https://cdnnmundo1.img.sputniknews.com/img/07e5/02/16/1109031588_0:148:2048:2196_100x100_80_0_0_7c1a0931dfb7cd2eb41c7e0cbf99e660.jpg

Sergio Hernández-Ranera Sánchez https://cdnnmundo1.img.sputniknews.com/img/07e5/02/16/1109031588_0:148:2048:2196_100x100_80_0_0_7c1a0931dfb7cd2eb41c7e0cbf99e660.jpg

Noticias

es_ES

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sergio Hernández-Ranera Sánchez https://cdnnmundo1.img.sputniknews.com/img/07e5/02/16/1109031588_0:148:2048:2196_100x100_80_0_0_7c1a0931dfb7cd2eb41c7e0cbf99e660.jpg

ministerio de asuntos exteriores de ucrania, volodímir zelenski, josé manuel albares, rusia, donbás, otan, acuerdos de minsk, 💬 opinión y análisis, juan antonio aguilar, europa, 🛡️ zonas de conflicto