https://mundo.sputniknews.com/20220215/zajarova-el-15-de-febrero-es-el-dia-del-fracaso-de-la-propaganda-occidental-de-la-guerra-1121687145.html

Zajárova: el 15 de febrero es el día del fracaso de la propaganda occidental de la guerra

Zajárova: el 15 de febrero es el día del fracaso de la propaganda occidental de la guerra

MOSCÚ (Sputnik) — El 15 de febrero de 2022, que ciertos medios occidentales señalaban como fecha de la "invasión" de Rusia en Ucrania, entrará en la Historia... 15.02.2022, Sputnik Mundo

2022-02-15T13:28+0000

2022-02-15T13:28+0000

2022-02-15T13:28+0000

internacional

rusia

otan

ucrania

europa

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnnmundo1.img.sputniknews.com/img/07e5/03/0c/1109879857_0:79:3381:1981_1920x0_80_0_0_b17229936ec577488803408aaca837fd.jpg

La agencia estadounidense Bloomberg, que antes ya había anunciado la incursión de Rusia en Ucrania reconociendo más tarde que fue un error, pasado un tiempo comunicó que Rusia podría invadir ese país vecino el 15 de febrero. Lo hizo citando a unos funcionarios, sin dar sus nombres ni cargos, sin decir de qué países son, ni aducir prueba alguna.Occidente acusa últimamente a Rusia de tener planes de una posible invasión a Ucrania.Rusia rechaza esas sospechas y no se cansa de repetir que no amenaza ni piensa agredir a nadie, agregando que Occidente usa tales declaraciones para instalar más material militar de la OTAN cerca de las fronteras rusas.Según el ministro de Exteriores ruso, Serguéi Lavrov, Occidente desata la "histeria" para encubrir el sabotaje por parte de Ucrania de los acuerdos de Minsk, que sientan las bases para una solución política del conflicto armado interno en Donbás.El portavoz del Kremlin, Dmitri Peskov, declaró que Rusia traslada tropas dentro de su propio territorio y agregó que eso no entraña ninguna amenaza y no debe preocupar a nadie.

https://mundo.sputniknews.com/20220214/eeuu-no-esta-acostumbrado-a-que-nadie-le-hable-en-la-forma-como-le-ha-hablado-rusia-1121637965.html

ucrania

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Noticias

es_ES

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

rusia, otan, ucrania, europa