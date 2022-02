https://mundo.sputniknews.com/20220216/cumbre-putin-bolsonaro-brasil-confirma-disposicion-a-forjar-asociacion-estrategica-con-rusia-1121773159.html

Cumbre Putin-Bolsonaro: Brasil confirma disposición a forjar asociación estratégica con Rusia

16.02.2022

Grandes expectativasEl presidente ruso, Vladímir Putin, se reunió en el Kremlin con su homólogo brasileño, Jair Bolsonaro, al tiempo que la Cancillería rusa acogió un encuentro en el formato 2+2, de los ministros de Exteriores y de Defensa de ambos países, además de otras actividades. La sala de reuniones de la Cancillería rusa apenas dio cabida a las nutridas delegaciones de Rusia y Brasil, encabezadas por el canciller, Serguéi Lavrov, y el titular de Defensa, Serguéi Shoigú, por parte rusa, y sus colegas de Brasil, Carlos França y Walter Braga Netto, respectivamente.Lavrov se mostró convencido de que estas conversaciones permitan abordar con detalle todas las áreas de cooperación, así como las interacciones en arena internacional. Estamos interesados en que Latinoamérica y el Caribe jueguen un papel independiente a escala internacional y vemos que Brasil desempeña el rol principal, clave, para garantizar el desarrollo de esa importante región del mundo. Apreciamos mucho nuestra cooperación en formatos multilaterales como la ONU, BRICS y el G20", dijo Lavrov.En tanto, el ministro de Exteriores de Brasil, Carlos França, expresó la esperanza de que las negociaciones que llevan a cabo los altos cargos de Brasil en Moscú permitan elevar el nivel de las relaciones bilaterales con Rusia. En la situación internacional esto tiene una importancia especial para ambos países", dijo el canciller brasileño.Tras la reunión ruso-brasileña en el formato 2+2, comenzó en el Kremlin la reunión entre Putin y Bolsonaro, quien visita Rusia por primera vez. "Brasil es uno de los principales (socios), se puede decir que es nuestro principal socio comercial y económico en la región", dijo Putin al comienzo de la cumbre.A su vez, el mandatario brasileño abogó por intensificar la cooperación bilateral en distintas áreas. "Tenemos buenas perspectivas para la cooperación en distintos ámbitos, en particular, en materia de defensa, petróleo y gas, agricultura", dijo.Cabe señalar que Bolsonaro viajó a Moscú al frente de una nutrida delegación, integrada por ministros y empresarios, pese a una fuerte presión de parte de Washington. "Estoy seguro de que mi visita a Moscú es una señal para todo el mundo de que nuestras relaciones bilaterales tienen buenas perspectivas [...] Estamos listos para la cooperación", dijo el mandatario brasileño.Bolsonaro también dijo estar "muy feliz y honrado" por la invitación y confió en que la reunión sea "un retrato para el mundo" de que los dos países pueden crecer mucho en sus relaciones bilaterales.Occidente no se rinde ante el fracaso de su 'fake' sobre la 'invasión rusa' a UcraniaPublicar el calendario de las 'invasiones' de Rusia a Ucrania. Es lo que pidió a la prensa occidental la portavoz de la Cancillería rusa, María Zajárova, argumentando que necesita planificar sus "vacaciones". Lo dijo dirigiéndose a Bloomberg, The New York Times, The Sun y otros "medios de desinformación" –sobre todo estadounidenses y británicos– que predecían al unísono una agresión del gigante euroasiático contra la nación vecina, afirmando que ocurriría el 15 o el 16 de febrero.El tabloide The Sun hasta llegó a comunicar la hora exacta del 'inminente' ataque ruso: las 3:00 de la madrugada, hora de la capital ucraniana, de este miércoles. Ante el fracaso de este 'pronóstico', el medio británico no tuvo ningún inconveniente en modificar su artículo al respecto, introduciendo el siguiente párrafo: "El cielo frío y despejado de la capital, Kiev, cuyos habitantes se habían preparado para un ataque aéreo, permaneció en silencio, salvo por el paso de los vuelos comerciales".Al mismo tiempo, los autores se apresuraron a quitarse la responsabilidad de haber engañado al público, enfatizando que fueron las "fuentes de Inteligencia estadounidense" quienes habían hecho este 'pronóstico'. Al constatar que no ocurrió nada, el medio, no obstante, añadió que "Putin seguía manteniendo a Occidente en vilo".Mientras tanto, el diario El País de España no se da por vencido, agitando el fantasma de la 'inminente invasión rusa'. En su portada, publicó un artículo titulado: "Biden considera que la invasión rusa de Ucrania es aún 'perfectamente posible'". Es decir, tomó en consideración el ejemplo de The Sun y se escudó detrás de las palabras del presidente norteamericano.Para dar peso a estas palabras de Joe Biden, El País subraya que fueron pronunciadas "con tono severo". Horas después de que el presidente ruso, Vladímir Putin, anunciara la retirada parcial de las tropas que participaron en unos ejercicios militares conjuntos con Bielorrusia, el inquilino de la Casa Blanca compareció ante la prensa, afirmando que la parte norteamericana no consiguió "verificar la veracidad del anuncio" del inicio de una retirada de los soldados rusos."Occidente está preparado para lo que pueda pasar", manifestó Biden, al insistir en que Washington no sacrificará los "principios básicos", señalando que "los países tienen derecho a definir sus fronteras y ningún vecino puede cambiarlas a capricho". Asimismo, volvió a amenazar con "sanciones poderosas" de EEUU "y sus aliados" en caso de que Moscú se decida a lanzar una operación militar. También recalcó que, de producirse la 'agresión' rusa, no se pondrá en funcionamiento el gasoducto Nord Stream 2, que aumentaría los suministros de gas ruso a Europa.El medio español constata que, "como prueba de que no darán por concluida la amenaza hasta que no puedan verificar la retirada", Biden recordó que "EEUU cerró este lunes su Embajada en Kiev, y que trasladó la legación diplomática a Lviv, cerca de la frontera con Polonia, miembro de la OTAN".Mientras tanto, el diario La Razón señala en un artículo que "Rusia se ríe del 'ataque inminente' contra Ucrania que no sucedió". El texto cita algunos comentarios de usuarios, entre ellos el de un lector de The Daily Mail, quien escribió lo siguiente: "Me tomé el día libre. Compré cerveza, pizza, incluso pagué más por un sofá nuevo para que lo entregaran justo antes de que comenzara el taquillazo. Maldita inteligencia occidental, tan confiable y útil como la nieve del invierno del año pasado".Se lee en la editorial que "el frenesí informativo alentado desde EEUU y el Gobierno británico sobre el riesgo de una guerra 'en cualquier momento' contrasta con los mensajes de calma que durante días lanzó el Ejecutivo de Ucrania, que llegó a pedir a Occidente que rebajara el tono de esas advertencias".Se subraya que "lo cierto es que desde Washington no se ha proporcionado información que demuestre con pruebas las afirmaciones que ha suministrado sobre los planes rusos de un ataque inminente". En este contexto, se recuerda que, hace unos días, el portavoz del Departamento de Estado de EEUU, Ned Price, acusó durante una rueda de prensa a Rusia de estar preparando vídeos de ataques falsos de Ucrania con actores simulando cadáveres y heridos con decorados como excusa para iniciar un ataque", pero "cuando un periodista de AP le pidió pruebas, no proporcionó documentos al respecto".Bloqueo contra Cuba: "Cuando decimos la palabra genocidio, no exageramos"Calificar el bloqueo estadounidense contra Cuba como "embargo", es caer en eufemismos, donde la palabra más acertada es la de "genocidio". Lo dijo a Sputnik el analista político Luis Varese, al calificar como "fatal" el efecto de las medidas norteamericanas contra la isla."Cuando decimos la palabra 'genocidio', no exageramos, porque las acciones de EEUU están destinadas a cortar cualquier ingreso de recursos alimentarios, de medicinas, de recursos de la salud, así como cualquier salida de la producción cubana hacia fuera. Es decir, están destinadas, no solamente a golpear al Gobierno, sino también a todo el pueblo cubano, a lo que hay que añadir todas las acciones cometidas por la CIA y por el exilio cubano, que es de lo peor que hay de los exilios latinoamericanos", manifestó Varese, al remarcar que lo que se pretende es "dominar y doblegar por el hambre o por la salud a todo el pueblo" de la nación caribeña.Al mismo tiempo, enfatizó que esta política de genocidio "ha fracasado", tanto "desde el punto de vista militar" –donde los norteamericanos "nunca se han atrevido a querer entrar militarmente a Cuba tras la fallida invasión de Playa Girón" –, como también desde el punto de vista político, "porque allí está la Revolución Cubana, firme y decidida a salir adelante con los cambios que requiere la época".En este contexto, Varese subrayó que el mundo atraviesa por unos tiempos "muy complejos", donde las respuestas que está dando EEUU a unos "cambios geopolíticos" marcados por el ascenso de China y Rusia "ponen en peligro a la humanidad en todo su conjunto", tratándose de la creciente agresividad de la OTAN en el Este de Europa, o la creación de la alianza militar AUKUS que apunta contra el gigante asiático.Ante esta dinámica, el analista insistió en la necesidad de unir los esfuerzos internacionales "para resistir esta política hegemónica".¿Se escapan las Malvinas de las manos británicas?El "impulso nacional" que está viviendo Argentina "preocupa mucho" al Reino Unido, donde la renovación del sistema de defensa antiaérea británica en las Islas Malvinas, el Sky Sabre, puede leerse en este contexto, según Gonzalo Collado De Giovannini, especialista argentino en temas de geopolítica, relaciones internacionales y seguridad.Una preocupación que ha crecido luego de que China apoyara los reclamos de la nación suramericana sobre un territorio que, según las recientes declaraciones de la ministra inglesa de Asuntos Exteriores, Liz Truss, forma "parte de la familia británica".En declaraciones a Sputnik, Collado De Giovannini insistió en que la militarización de las Malvinas por parte del Reino Unido, no sólo viola las disposiciones de las Naciones Unidas sobre la cuestión, sino también los Acuerdos de Madrid, los mecanismos que acordaron las dos partes para el arreglo de su disputa territorial."Es importante lo del incumplimiento por Londres de sus obligaciones, porque nos da a entender a todos, cuál es el respeto que tiene este país por las disposiciones internacionales y por los pactos que ha firmado", subrayó el también autor del libro 'Malvinas. Donde clama el viento y ruge el mar. Intereses geopolíticos y estratégicos en el Atlántico Sur'.En este contexto, el experto valoró positivamente los pasos que están dando las autoridades de Argentina para recuperar su poderío militar, indicando que Buenos Aires "tiene que tener en cuenta las ofertas de Rusia" en el ámbito de Defensa, tanto debido a su excelente combinación calidad-precio, como también porque se trata de un socio que no pertenece a la OTAN, lo cual permitiría al país reducir su "independencia militar" de Occidente.Invitamos a los oyentes de Octavo Mandamiento a compartir sus opiniones sobre los acontecimientos más importantes en sus países, enviando mensajes de voz de un máximo de dos minutos al WhatsApp del programa: +7 968 766 28 74.El equipo del programa está integrado por Javier Benítez, Víctor Sújov y Víctor Ternovsky.

