https://mundo.sputniknews.com/20220215/italia-no-se-puede-permitir-una-nueva-guerra-fria-1121673122.html

Italia: no se puede permitir una nueva guerra fría

Italia: no se puede permitir una nueva guerra fría

ROMA (Sputnik) — No se puede permitir una nueva guerra fría, declaró el presidente del Consejo de Estado de Italia, Franco Frattini, en una entrevista con... 15.02.2022, Sputnik Mundo

2022-02-15T09:09+0000

2022-02-15T09:09+0000

2022-02-15T10:27+0000

internacional

italia

rusia

otan

ucrania

donbás

europa

guerra fría

cuarteto de normandía

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnnmundo1.img.sputniknews.com/img/07e6/01/1a/1120767271_0:216:2872:1832_1920x0_80_0_0_974c612df3910f408302124a781b22e1.jpg

Al referirse a la seria tensión que surgió en el mundo por la situación en torno a Ucrania, este célebre político europeo subrayó que se debe hacer lo máximo para que se impongan la paz, el diálogo y la cooperación.Al confesar que no sabe si se logra hacerlo, Frattini dijo que quiere ser optimista y refirió que en Italia suelen hablar del "optimismo de la voluntad", lo que significa asumir compromisos y hacer lo máximo para que el optimismo se justifique.Frattini no descartó la posibilidad del reinicio de las relaciones entre Occidente y Rusia, agregando que eso depende de la voluntad política de las dos partes."Creo que el presidente de Estados Unidos quiere asumir compromisos, porque tiene problemas políticos internos y problemas con China. ¿Para qué necesita confrontación con Rusia, que podría prestarle ayuda en Oriente Medio y el Mediterráneo? Oí declaraciones muy positivas de parte del presidente ruso, Vladímir Putin. Hoy día es necesario que la diplomacia de esas declaraciones lleve a un auténtico reinicio de relaciones", dijo.El político recordó que en las relaciones entre Rusia y Occidente también en el pasado hubo períodos complicados, pero se encontraban soluciones."Cuando instituimos el grupo Rusia–OTAN, más tarde transformado en el consejo permanente, fue una época muy difícil en las relaciones entre Occidente y Rusia, porque se emprendió el primer intento de emplazar bases de cohetes cerca de Kaliningrado, en el corazón mismo de Europa. Pero pese a la complejidad de aquel momento logramos efectuar el reinicio e ir en la dirección contraria, hacia el diálogo", refirió.El intento de reiniciar las relaciones hoy día supondría que las dos partes asuman el compromiso de garantizar la ausencia de incidentes y provocaciones, agregó."El logro de eso llevará tiempo, desde luego. Pero creo que tras las reuniones en Ginebra se podría hacer algo que resulte beneficio para la seguridad de todas la partes", resumió Frattini.Cuarteto de NormandíaAdemás, el funcionario declaró que hay que fortalecer políticamente al Cuarteto de Normandía."El formato de Normandía es un foro al que se debe fortalecer desde el punto de vista político. Es decir, todos los que forman parte de este, deben tener más voluntad política", dijo.En opinión de Frattini, el Cuarteto de Normandía ha perdido con el tiempo el impulso que tenía al principio.El 10 de febrero, Berlín acogió una reunión del Cuarteto de Normandía a nivel de asesores políticos, que culminó sin resultados considerables, según el jefe adjunto del gabinete presidencial ruso, Dmitri Kozak, quien tomó parte en el encuentro.Occidente acusa últimamente a Rusia de tener planes de invadir Ucrania.Rusia rechaza esas sospechas y no se cansa de repetir que no amenaza a nadie ni piensa agredir a nadie, agregando que Occidente usa esas declaraciones para instalar más material militar de la OTAN cerca de las fronteras rusas.Según el ministro de Exteriores ruso Lavrov, Occidente desata la "histeria" para encubrir el sabotaje por parte de Ucrania de los acuerdos de Minsk, que sientan las bases para una solución política del conflicto armado interno en Donbás.Desde abril de 2014, Ucrania lleva a cabo una operación contra las milicias en Donbás, donde se proclamaron las repúblicas populares de Donetsk y Lugansk, en respuesta al violento cambio de Gobierno ocurrido en febrero del mismo año.Los Acuerdos de Minsk, suscritos en septiembre de 2014 y en febrero de 2015, sentaron las bases para una solución política al conflicto, pero no han derivado hasta ahora en el cese de la violencia.

https://mundo.sputniknews.com/20220214/italia-frente-a-la-crisis-ucraniana-alarmismo-de-la-prensa-prudencia-del-gobierno-1121643235.html

https://mundo.sputniknews.com/20220210/italia-podria-jugar-su-papel-en-normalizar-las-relaciones-de-rusia-y-occidente-1121466592.html

italia

ucrania

donbás

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Noticias

es_ES

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

italia, rusia, otan, ucrania, donbás, europa, guerra fría, cuarteto de normandía