Italia frente a la crisis ucraniana: alarmismo de la prensa, prudencia del Gobierno

Italia frente a la crisis ucraniana: alarmismo de la prensa, prudencia del Gobierno

ROMA (Sputnik) — Los medios italianos no paran de hacer sonar la alarma por la presunta invasión rusa en Ucrania, pero el Gobierno sigue esperando que la... 14.02.2022

Vientos de guerra en la prensa italianaLos principales medios italianos no lo dudan: Rusia quiere atacar a Ucrania. Cada día más y más artículos explican a los lectores que cerca de Ucrania ya hay más de 100.000 soldados rusos, comparan el potencial bélico de los dos países y publican mapas de gran escala, en las que parece que los lugares de concentración de las tropas rusas están muy cerca de la frontera ucraniana, aunque en realidad se trata de centenares de kilómetros de distancia.Para facilitar la comprensión de los presuntos planes de Moscú, los periódicos italianos ofrecen a sus lectores notas explicativas como "La crisis entre Rusia y Ucrania en 5 preguntas", recurriendo extensamente a fuentes norteamericanas y británicas que no cesan de tocar a rebato por el inminente ataque ruso.Lamentablemente, hacen caso omiso de la máxima latina "audiatur et altera pars", prefiriendo no prestar atención a las reiteradas desmentidas de Moscú y las declaraciones de Kiev que trata desesperadamente de calmar el pánico y asegura no tener evidencias de que los tanques rusos estén por invadir su territorio de un día para otro.Cautela del GobiernoMientras arrecia esta campaña mediática, el Gobierno italiano va manteniendo una actitud reservada.El 1 de febrero, en una conversación telefónica con el presidente ruso, Vladímir Putin, el primer ministro italiano, Mario Draghi, expresó su preocupación por la crisis entorno a Ucrania. "La única posibilidad para evitar un empeoramiento de la situación es reconstruir una relación de mayor confianza", subrayó el jefe del Gobierno, añadiendo que Italia no estaba a favor de imponer a Rusia sanciones preventivas.Unos días después el ministro de Exteriores italiano, Luigi Di Maio, se expresó en el mismo sentido: hay que optar por la vía del diálogo, mientras eventuales nuevas sanciones contra Moscú deberían ser proporcionadas e imponerse sólo en caso de "necesidad".Tampoco fue muy diferente la postura del ministro de Defensa, Lorenzo Guerini, el cual, al intervenir ante el Parlamento el pasado 8 de febrero, dijo que Moscú trataba de debilitar la OTAN y amenazó con graves consecuencias por "cualquier agresión contra Ucrania", pero, al mismo tiempo, sugirió no atizar las tensiones y expresó la esperanza de que Rusia y el Occidente siguiesen dialogando "de manera constructiva".Acciones diplomáticas y militaresSin embargo, al acercarse el 15 de febrero, cuando, según las fuentes estadounidense, debería empezar la invasión rusa, los italianos pasaron a la acción. Este fin de semana la Cancillería decidió repatriar todo el personal "no esencial" de su embajada en Kiev y desaconsejó a sus nacionales viajar a las regiones de Donetsk y Lugansk, así como a Crimea.El 14 de febrero el Ministerio de Exteriores informó que Di Maio viajará a Kiev con el objetivo de emprender "un último intento de averiguar si una negociación política y diplomática aún puede evitar un recurso masivo a las armas".Mientras tanto, el diario La Repubblica comunicó que Italia puede mandar unos mil soldados a Bulgaria o Hungría, donde se dedicarían a ejercitaciones militares. Sin embargo, la decisión aún debe ser aprobada por el Parlamento.Motivos del GobiernoEn resumen, a pesar del alarmismo de la prensa italiana, las autoridades siguen actuando con mucha prudencia, dictada por dos principales motivos, que se contradicen.Por una parte, siendo miembro de la OTAN, Italia debe atenerse a la línea general de la Alianza Atlántica, para la cual la "contención" de Rusia constituye la razón de ser. Una de las muestras de esta solidaridad sería precisamente el envío de tropas al Este de Europa, aunque, a juzgar por la relativa lentitud de los militares italianos, no parece que la idea les inspire mucho entusiasmo.Por otra parte, igual que otras grandes economías de la UE, Italia tiene importantes intereses económicos en Rusia y el Gobierno debe tener en cuenta los humores de las empresas italianas que le recuerdan periódicamente que la confrontación entre el Occidente y Rusia les hace perder sumas nada despreciables.Además, Italia depende de los suministros de gas ruso que se cortarían en caso de un conflicto armado en el Este de Europa. Es indicativo que para Draghi uno de los resultados más importantes de la conversación que tuvo con Putin hace dos semanas fue que el mandatario ruso le aseguró que Moscú no pensaba en privar a Italia de hidrocarburos.De momento, el Gobierno de Draghi logra mantener el equilibrio entre la solidaridad atlántica y el deseo de mantener las relaciones con Rusia, aunque le resulta cada vez más difícil en medio de los tambores de guerra que toca la prensa y las presiones de Washington que exige unanimidad en las filas de sus aliados.

