https://mundo.sputniknews.com/20220214/rusia-eeuu-otan-margen-para-el-entendimiento-1121647772.html

Rusia-EEUU-OTAN: ¿margen para el entendimiento?

Rusia-EEUU-OTAN: ¿margen para el entendimiento?

Moscú considera que aun hay posibilidades de avanzar en el diálogo con EEUU y la OTAN. Desde Ucrania denuncian a Occidente por desinformación y por crear... 14.02.2022, Sputnik Mundo

2022-02-14T18:39+0000

2022-02-14T18:39+0000

2022-02-14T18:39+0000

octavo mandamiento

otan

serguéi lavrov

vladímir putin

garantías

seguridad

eeuu

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnnmundo1.img.sputniknews.com/img/07e6/02/0e/1121647745_0:151:1600:1051_1920x0_80_0_0_3df39b02ec69003a09e554f91f251855.png

Rusia-EEUU-OTAN: ¿margen para el entendimiento? Rusia-EEUU-OTAN: ¿margen para el entendimiento?

Moscú cree en posibilidad de avanzar en diálogo con EEUU y la OTANAsí lo admitió este lunes el ministro de Exteriores de Rusia, Serguéi Lavrov, durante una reunión con el presidente, Vladímir Putin, al referirse a las garantías de seguridad propuestas por Moscú, al tiempo que constató que la contraparte no ha respondido a las preguntas clave.No obstante, hizo un matiz: por no satisfacer a Rusia, calificó las respuestas de la OTAN y EEUU a las propuestas sobre estas garantías como negativas. "Lamentablemente estamos avistando los esfuerzos de nuestros colegas de la OTAN y de la Unión Europea [UE], que está buscando su lugar, para conseguir de alguna manera que precisamente ellos determinen el desarrollo de nuestro continente, señaló Lavrov.Dijo sobre esas respuestas: "Las hemos estudiado con lupa junto a nuestros colegas en el formato interdepartamental. Nos interesa antes que nada la respuesta de EEUU, ya que todo el mundo sabe muy bien quién lidera en el campamento occidental. La respuesta estadounidense consta de dos partes. En la primera, Washington reaccionó a nuestros tres problemas clave que les hemos planteado: la no ampliación de la OTAN, el no emplazamiento de armas de ataque que amenacen a Rusia, y el retorno de la configuración técnico-militar de Europa a las posiciones de 1997, cuando fue firmado al Acta Fundacional Rusia-OTAN, en el que por primea vez se planteó la tarea de garantizar la indivisibilidad de la seguridad. En la segunda parte de su respuesta, que es bastante constructiva, la OTAN y EEUU se centraron en dirigirse a los puntos menos esenciales. Así, muchas de sus iniciativas coinciden con las propuestas que Moscú había hecho hace tiempo", señaló Lavrov.Asimismo, precisó que Moscú ha formulado en 10 páginas su reacción a las respuestas de EEUU y la OTAN, y que Rusia seguirá exigiendo que sea abordada su oposición a la expansión del bloque militar hacia el este, incluidos los planes de adhesión de Ucrania a la Alianza Atlántica.Al mismo tiempo, el jefe de la diplomacia rusa instó a continuar e intensificar las negociaciones sobre las garantías de seguridad con ambas partes: "Me parece que nuestras capacidades no están agotadas de ningún modo, por supuesto, no deberíamos continuar de manera indefinida, pero en esta etapa propongo que continúen y aumenten" las negociaciones, al indicar que ve posible llegar a un acuerdo con Occidente en caso de que las propuestas de Moscú sean escuchadas.Según Lavrov, "nuestra labor consecuente de esclarecimiento y nuestra fidelidad a la explicación de nuestra razón" ayudarán a alcanzar ese objetivo, siempre y cuando "exista la voluntad de escuchar ciertos argumentos".Entretanto, el portavoz del Kremlin, Dmitri Peskov, afirmó a Sputnik que Putin aprobó el concepto del proyecto de respuesta de Moscú a las contrapropuestas de Occidente sobre garantías de seguridad presentado por Lavrov."EEUU no está acostumbrado a que nadie le hable en la forma como le ha hablado Rusia"Por primera vez alguien en este mundo se atrevió a hablarle claro a EEUU y plantear que su política es inaceptable. Lo dijo a Sputnik el analista geopolítico José Luis Ibáñez, al señalar que esto es lo que constituyen las líneas rojas marcadas por Rusia en sus propuestas sobre las garantías de seguridad que exigió a Washington y la OTAN.Según el experto, Moscú "ha tenido mucha paciencia" ante la imparable expansión de la Alianza Atlántica hacia las fronteras rusas, llegando un momento en el que el bloque militar liderado por EEUU se convirtió en una clara amenaza para la supervivencia del gigante euroasiático, donde un despliegue de misiles de la OTAN en países fronterizos como Ucrania y Georgia dejaría indefensa a Rusia en caso de un hipotético –y para nada descartable– agresión militar de Occidente."Creo que el camino que emprendió el Gobierno ruso es un camino sin retorno, donde ha planteado públicamente cuáles son las cuestiones inaceptables para el país", indicó Ibáñez, de cuyas palabras se desprende que la incapacidad de las contrapartes de formular una respuesta clara al Kremlin demuestra que se equivocaron en sus cálculos estratégicos."EEUU no está acostumbrado a que nadie le hable en la forma como le ha hablado Rusia", subrayó el analista, al enfatizar que la solución de la crisis depende de la actuación que emprenda Occidente, donde Rusia insta a Washington a la renuncia recíproca al despliegue de armas nucleares fuera del territorio nacional de cada una de las partes y repatriar las ya emplazadas, al tiempo que plantea a la OTAN que vuelva a las posiciones de 1997, excluyendo el ingreso de las naciones de la antigua Unión Soviética, entre otros planteamientos.Rusia y Latinoamérica buscan potenciar su diálogo cultural, la base para avanzar en otros ámbitosTrazar una hoja de ruta para potenciar las relaciones culturales entre Rusia y América Latina, cuyo nivel actual en este ámbito está muy por debajo de las establecidas en los tiempos de la URSS. Este fue el objetivo de una mesa redonda que acaba de celebrarse en Moscú, un evento de envergadura que reunió a representantes de ambas partes.El encuentro se realizó en el Instituto de Latinoamérica de la Academia de Ciencias de Rusia, cuyo director, Dmitri Razumovski, indicó a Sputnik que este centro comenzó un proyecto conjunto con Rossotrudnichestvo –agencia que se dedica a la promoción de la influencia humanitaria rusa en el mundo– destinado a "formular los mecanismos" bien concretos que permitan un mayor despliegue de la cultura rusa en América Latina, donde el gigante euroasiático, país con enorme riqueza cultural, sí tiene qué ofrecer.El interés de las autoridades rusas por acercar Rusia a Latinoamérica a través de la rica cultura nacional quedó plasmado en la presencia en el acto de Mijaíl Shvydkoi, representante especial del presidente ruso para la cooperación cultural internacional, quien resaltó, asimismo, que hay una "escasez" de la cultura latinoamericana en Rusia."Para las generaciones nacidas en la Unión Soviética, América Latina era parte de nuestra vida cotidiana. Estábamos acostumbrados a ver el cine argentino o brasileño, escuchar el samba, o leer las obras de autores como Jorge Amado. Es lamentable que hoy no se llegue a esos niveles, pero sí hay posibilidades para solucionar esta situación", manifestó Shvydkoi, al abogar por más intercambios cinematográficos y entre museos de ambos lados.En este contexto, Vladímir Davydov, director académico del Instituto de Latinoamérica de la Academia de Ciencias de Rusia, destacó las facilidades que brindan las soluciones digitales –aunque llamó a no limitarse a ellas–, al tiempo que insistió en la importancia de desarrollar también la cooperación tradicional, donde los contactos directos tienen su invaluable valor "emocional" y "espiritual".Entre los protagonistas de la mesa redonda se encontraba Tatiana Evgráfova, directora de Centro Cultural Iberoamericano de Moscú, un lugar de encuentro entre ambas culturas. Compartiendo la experiencia del Centro, Evgráfova señaló a Sputnik que sus actividades incluyen la enseñanza del español y portugués para sus visitantes rusos, así como "la promoción de la cultura de cada uno de los países de Iberoamérica", para lo cual se invita a sus representantes. Unas actividades que son gratuitas y que se realizan, tanto en formato presencial, como virtual.En declaraciones a Sputnik, el embajador de Argentina en Moscú, Eduardo Zuain, enfatizó que una cooperación internacional fructífera requiere que los pueblos se conozcan mejor, donde el rol de la cultura es primordial."Para desarrollar proyectos de infraestructura, producción, salud, ciencia y tecnología, primero nos tenemos que conocer, y allí está el aporte de la cultura", sostuvo el diplomático, al indicar que los temas mencionados se encontraban entre los abordados por el presidente argentino, Alberto Fernández, y su par ruso, Vladímir Putin, durante su reciente cumbre en Moscú.Yuri Pavel Santacruz, Embajador de la República de El Salvador ante el Kremlin, coincidió en la importancia de los intercambios culturales para las relaciones internacionales, al agradecer el apoyo "de diferentes instituciones acá en Rusia" a las actividades de la parte salvadoreña en este ámbito.A su vez, Daniel Castillos Gómez, jefe de la misión diplomática de Uruguay en Rusia, dijo a Sputnik que "hay nuevas formas por las cuales se vehicula la cultura", al citar en este contexto el acercamiento de las comunidades científicas en tiempos de la pandemia y los envíos de la vacuna anticovid rusa Sputnik V a países de América Latina."Los países latinoamericanos aquí en Moscú tenemos que unir nuestros esfuerzos para organizar actividades en conjunto y colaborar a que se vuelva a conocer, como se conocía hace 40 o 50 años, la cultura de nuestros países".En este contexto, Castillos Gómez adelantó una serie de eventos que "permitan un conocimiento y una difusión mayor de la cultura uruguaya" –a través de sus letras, pintores y el cine– para celebrar este año el 155 aniversario del establecimiento de las relaciones diplomáticas con Rusia.Invitamos a los oyentes de Octavo Mandamiento a compartir sus opiniones sobre los acontecimientos más importantes en sus países, enviando mensajes de voz de un máximo de dos minutos al WhatsApp del programa: +7 968 766 28 74.El equipo del programa está integrado por Javier Benítez, Víctor Sújov y Víctor Ternovsky.

eeuu

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Noticias

es_ES

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

otan, serguéi lavrov, vladímir putin, garantías, seguridad, eeuu, аудио