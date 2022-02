https://mundo.sputniknews.com/20220214/por-que-el-precio-de-la-papa-se-dispara-en-colombia-1121636757.html

¿Por qué el precio de la papa se dispara en Colombia?

Uno de los productos base de la dieta de los colombianos aumentó su precio un 140% en solo un año y la situación preocupa a los consumidores. El impacto de la... 14.02.2022, Sputnik Mundo

La papa es, tradicionalmente, uno de los alimentos principales en la dieta de los colombianos. Por eso, que el popular tubérculo haya sido el producto que más se encareció en toda la economía colombiana en el último año enciende las alarmas de muchas familias que lo utilizan en la mayoría de sus preparaciones.En efecto, el último informe del Departamento Administrativo Nacional de Estadística (DANE) de Colombia señaló que la inflación del mes de enero de 2022 fue de 1,67%´con respecto al mes anterior, una cifra que ya es mencionada por los analistas como una de las más altas en los últimos 20 años.Los datos anualizados —que miden la variación entre enero de 2022 y enero de 2021— también preocupan: la inflación general anualizada a enero fue de 6,95% pero trepa a 19,94% si se considera solamente el rubro "alimentos y bebidas no alcohólicas", uno de los rubros clave para la economía de los hogares.Peor aún, entre los alimentos el que más aumentó fue la papa, que en un año tuvo un incremento de precio del 140%, muy por encima del promedio general y el resto de los comestibles.Según consigna el portal Agronegocios, un bulto de 50 kilos de papa de la variedad 'única' pasó de costar 70.000 pesos colombianos (17,82 dólares) en diciembre de 2021 a 135.000 pesos (34,37 dólares) en la primera semana de febrero de 2022, por lo que, solo en dos meses, los consumidores debieron pagar un 92% más por el producto.El incremento no solo preocupa a los hogares sino también a los productores, nucleados en la Federación Colombiana de Productores de Papa (Fedepapa). En declaraciones recogidas por Agronegocios, el gerente de Fedepapa, Germán Palacio, explicó que el súbito incremento es una consecuencia de la pandemia de COVID-19 y su impacto en la economía.Según el representante de los productores, la pandemia hizo que cerraran hoteles, restaurantes y cafeterías, comercios que representan el 30% de los clientes para los productores. La retracción de la demanda hizo que, en un primer momento, el precio de la papa se fuera a "niveles mínimos", recordó Palacio.En efecto, en noviembre de 2020, los productores llegaron a organizar una 'papatón', una jornada en la que los paperos buscaron vender bolsas de 10, 20 y 50 kilos del tubérculo en las carreteras colombianas aprovechando un feriado. La urgencia por las ventas radicaba en la falta de clientes y los bajos precios. En ese momento, se llegaron a entregar bultos de 50 kilos de papas por 40.000 pesos colombianos (10,98 dólares).El precio del fertilizante, otro problemaPero no es el único factor. Palacio reconoció que los costos de producción se han convertido en un desafío para los productores ya que, afirman, el 48% del precio final de la papa obedece a "insumos". El gerente de Fedepapa advirtió que los fertilizantes, por ejemplo, aumentaron su precio un 100% en el último año, lo que repercutió directamente en el precio."Un bulto de abono que el año pasado estaba 80.000 pesos (20 dólares) ahora nos cuesta 220.000 pesos (55 dólares)", ilustró, en diálogo con el diario El Tiempo, Flor Rodríguez, representante de productores de Samacá, en el departamento de Boyacá. La productora adelantó que los cultivadores comenzarán a reunirse para analizar alternativas.Palacio explicó que, con el paso de los meses, "cientos" de productores abandonaron la producción de papa, reduciendo la oferta y haciendo que los precios comenzaran a dispararse.Consultado por el mismo diario, Palacio indicó que el 80% de los productores de papa colombianos tienen menos de una hectárea y que, al tratarse de productores pequeños en ciclos cortos de producción, muchos tienden a dejar el mercado cuando se presentan dificultades. En ese sentido, advirtió que, según estiman, en 2022 habrán salido del mercado entre 15.000 y 20.000 hectáreas que anteriormente se dedicaban a la papa.

