Batata o patata, ¿cuál es el alimento más sano?

"A diferencia de las papas, la batata también puede comerse cruda. El producto es muy rico en fibra, por lo que su índice glucémico —la capacidad de elevar los niveles de glucosa en sangre— es insignificante. La batata es un buen prebiótico para nuestra microflora, e incluso por esta razón es la primera opción por sus beneficios para la salud", explicó la nutricionista Elena Solomátina.En una entrevista con Vechernaya Moskva, la nutricionista señaló que los brotes y las hojas de las batatas también pueden ser consumidas. Según ella, es tan versátil que puede freírse, hornearse e incluso añadirse a papillas y hasta cruda en ensaladas. Su valor calórico de forma cruda equivale a 60 kilocalorías frente a las 77 kilocalorías de las papas."Incluso después de ser cocinados, las batatas no pierden sus propiedades saludables, ni aumentan su valor calórico. Por ejemplo, 100 gramos de batatas fritas no tienen más de 161 unidades. Con las papas normales, esta cifra alcanza las 192 unidades por cada 100 gramos de producto", detalló Solomátina.A diferencia de las batatas, las papas no pueden comerse crudas, pero a la hora de escoger uno de estos alimentos también se debe tomar en cuenta que el excesivo contenido de fibra presente en las batatas hace que tarden más en ser digeridas y esto requerirá de más energía.Solomátina recomendó comer pequeñas cantidades de batatas crudas para obtener una dosis normalizada de fibra. Por otro lado, concluyó que es mejor comer papas solo cuando están hervidas y enfriadas para que el cuerpo pueda obtener la mayor cantidad posible de sus nutrientes.

