"Parte de una campaña contra Rusia": un experto analiza la llamada de Biden a Putin

La conversación entre el presidente de EEUU, Joe Biden, y el mandatario ruso, Vladímir Putin, tenía como propósito presionar a Moscú, cree Yuri Rogulev... 13.02.2022, Sputnik Mundo

El 12 de febrero, por iniciativa de la parte estadounidense, los líderes de Estados Unidos y Rusia mantuvieron una conversación telefónica. En el transcurso de la llamada, los jefes de Estado han hablado, en particular, de la tensa situación en torno a Ucrania.Según el experto, el propósito de la comunicación fue un intento de ejercer presión, al mostrar la falta de voluntad de Washington para discutir las cuestiones planteadas por Moscú.Enfatizó que la iniciativa de EEUU para hacer esta llamada no parece un paso conciliador o un intento de resolver el asunto.A finales de 2021, la Cancillería de Rusia publicó sus propuestas para EEUU y la OTAN sobre las garantías de seguridad en Europa en las que, en particular, insta a Washington a renunciar recíprocamente al despliegue de armas nucleares fuera del territorio nacional y repatriar las ya emplazadas.Además, plantea a la Alianza Atlántica que vuelva a las posiciones de 1997, se comprometa a parar la expansión del bloque hacia el este y excluya el ingreso de las naciones de la antigua Unión Soviética, ante todo, la entrada en el bloque de Ucrania.El 26 de enero, EEUU y la OTAN presentaron sus respuestas por escrito a la iniciativa de Rusia. El ministro de Exteriores ruso, Serguéi Lavrov, comentó entonces que Washington había dejado sin contestar el punto más importante, sobre la no expansión de la OTAN hacia el este.Además, durante los últimos meses se fueron agravando las tensiones en torno a Ucrania por la acumulación de tropas rusas cerca de la frontera ucraniana, algo que Occidente interpreta como preparativos para una posible invasión.Rusia rechaza esas sospechas y defiende el derecho a mover fuerzas dentro de su propio territorio según lo estime conveniente y acusa a la OTAN de buscar pretextos para emplazar más equipamiento militar cerca de las fronteras rusas.

eeuu, rusia, ucrania, joe biden, vladímir putin, europa