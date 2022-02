https://mundo.sputniknews.com/20220212/rusia-dara-a-conocer-en-breve-su-respuesta-a-contrapropuestas-de-seguridad-de-eeuu-1121592435.html

Rusia dará a conocer en breve su respuesta a contrapropuestas de seguridad de EEUU

Rusia dará a conocer en breve su respuesta a contrapropuestas de seguridad de EEUU

MOSCÚ (Sputnik) — Rusia presentará pronto su respuesta a las contrapropuestas de EEUU y la OTAN en materia de seguridad, informó el asesor del Kremlin, Yuri... 12.02.2022, Sputnik Mundo

Este 12 de febrero los presidentes de EEUU, Joe Biden, y de Rusia, Vladímir Putin, mantuvieron una conversación telefónica que prolongó un poco más de una hora y tuvo un carácter práctico y equilibrado, según Ushakov.Ushakov indicó que la respuesta de Estados Unidos a las principales demandas de seguridad de Rusia no tuvo en cuenta sus principales preocupaciones.El líder de EEUU destacó la necesidad de Rusia y EEUU, como las dos mayores potencias, "deben hacer lo posible para evitar el peor escenario en el contexto de la situación en torno a Ucrania".Agregó que durante la conversación Putin y Biden acordaron continuar los contactos entre Rusia y EEUU a diferentes niveles.A finales de 2021, el Ministerio de Exteriores de Rusia publicó sus propuestas para EEUU y la OTAN sobre las garantías de seguridad en Europa en las que, en particular, insta a Washington a renunciar recíprocamente al despliegue de armas nucleares fuera del territorio nacional y repatriar las ya emplazadas.Además, plantea a la Alianza Atlántica que vuelva a las posiciones de 1997, se comprometa a parar la expansión del bloque hacia el este y excluya el ingreso de las naciones de la antigua Unión Soviética, ante todo, la entrada en el bloque de Ucrania.El 26 de enero, EEUU y la OTAN presentaron sus respuestas por escrito a la iniciativa de Rusia. El ministro de Exteriores ruso, Serguéi Lavrov, comentó entonces que Washington dejó sin contestar el punto más importante, sobre la no expansión de la OTAN hacia el este.El presidente ruso, Vladímir Putin, señaló el 1 de febrero que la otra parte había ignorado las preocupaciones fundamentales de Moscú. La OTAN, según él, engañó a Rusia diciendo que no se expandiría hacia el este, y sus documentos no dicen nada de la política de puertas abiertas.

