Elecciones en Castilla y León, algo más que unas elecciones regionales

BILBAO (Sputnik) — El pasado 20 de diciembre, la España política vivía su último sobresalto en un año repleto de giros de guión, que había tenido hasta...

A primera hora de aquel lunes frío de diciembre, cuando el país tenía la mirada puesta en sus dos semanas de celebraciones navideñas, el presidente de la región de Castilla y León, Alfonso Fernández Mañueco, del Partido Popular (PP), convocaba elecciones autonómicas por adelantado para este domingo 13 de febrero.La decisión pillaba por sorpresa a todo el espectro político, pero en primer lugar a su socio de gobierno, la formación de centro liberal Ciudadanos, que había desoído la ruptura con los conservadores en otras regiones de España en la primavera de ese año y había apuntalado el Gobierno de Mañueco, incluso haciendo frente común con él a una moción de censura de la oposición socialista.Para agotar la legislatura aún quedaba año y medio, ya que Castilla y León, al igual que el resto de las autonomías españolas llamadas del “régimen común”, tenía previstas sus autonómicas y municipales al unísono para mayo de 2023. Estrategia popularA pesar de que por parte de todas las instancias del Partido Popular se negó entonces que el adelanto se debiese a una mera cuestión de estrategia electoral; desde un primer momento se atribuyeron a este movimiento los intereses personales del líder conservador, Pablo Casado.Esta tesis también es la que apunta en conversación con la agencia Sputnik el analista de datos de la web TheElectoralReport, Endika Núñez: “creo que no es el propio Mañueco quien decide adelantar elecciones, sino que es desde Madrid desde donde se decide que es el momento”, comienza diciendo.Núñez pone en contexto además la corriente llamada “luna de miel” iniciada en mayo con la aplastante victoria de los populares en las regionales madrileñas, por la que “el Partido Popular mejoró en todos los territorios”, recuerda.De acuerdo con esta tesis, mayoritaria entre los observadores de la política española, los populares pensarían enlazar su arrollador éxito de Madrid de mayo de 2021 con el de este mes de febrero en Castilla y León y el de final de año en Andalucía, donde también tiene buenas perspectivas el conservador Juanma Moreno, actualmente en el poder.Choque con la realidadSin embargo; los planes, que en la cabeza el joven líder conservador Pablo Casado parecían ser perfectos, se toparon con la realidad y con determinadas decisiones que levantaron ya voces críticas en el seno de su partido.El pasado domingo el diario El Mundo, que habitualmente maneja buena información del Partido Popular, publicaba que eran varios los líderes políticos regionales -barones, en terminología española- que se quejaban de los errores de estrategia de Casado a la hora de abordar esta campaña.Haber aceptado debatir dentro del marco propuesto por la formación ultraderechista Vox, centrado en cuestiones identitarias y donde esta formación tiene las de ganar, era uno de los errores citados.Pero son más los fallos que se le atribuyen a Casado en el abordaje de estos comicios, lo que deteriora un liderazgo que ha sido cuestionado durante la mayor parte de sus ya dos años y medio duración. Endika Núñez apunta también al hecho de que Fernández Mañueco haya confrontado directamente con el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, y no con el resto de adversarios locales, “esta semana se han dado cuenta de que no les está funcionando y han comenzado a hablar en clave autonómica”.Esta estrategia, según explica este experto, seguiría la lógica de las pasada regionales madrileñas; pero con la diferencia de que en mayo de 2021 el discurso de Isabel Díaz Ayuso contra los confinamientos decretados desde el Ejecutivo central aún calaba, algo que junto a su espontaneidad llevó a la política madrileña a cosechar un importante éxito, dos factores que no se dan ni en el momento actual, ni en la figura de Mañueco.De hecho, según los datos que maneja este analista promediando distintos sondeos, el PP habría perdido siete puntos porcentuales en intención de voto (de 40 al 33% de los votos) en los sondeos desde que convocó las elecciones en diciembre a los últimos estudios publicados este lunes.La jugada podría ser catastrófica porque los populares pasarían de gobernar apoyados en la fuerza de centro Ciudadanos, en pleno proceso de desaparición, a tener que apoyarse en la ultraderechista Vox, algo que mermaría sus posibilidades como partido de Gobierno en unas elecciones nacionales.Además del “efecto Vox”, que puede restar muchos votos al PP en esta región interior de la mitad norte peninsular, con tendencia natural al voto conservador -los populares gobiernan allí desde 1987-; este domingo habrá que estar atentos también al voto del descontento de la llamada “España vaciada”.Se trata de pequeñas formaciones provinciales que demandan mayor atención de los poderes políticos para sus territorios, aquejados por el mal de la despoblación ante la falta de oportunidades.Son varias las formaciones de este corte que concurren a estos comicios, como paso previo a presentarse a las generales en 2023 junto con otros partidos similares de otras zonas de España y formar así un lobby de defensa de sus intereses en Madrid y dos de ellas (Soria Ya y Por Ávila) las que obtienen representación en los sondeos.Varios factores por tanto a tener en cuenta este domingo por la noche en unos comicios que pueden modificar el mapa político castellanoleonés y provocar cambios también en la dinámica política española.

