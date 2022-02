https://mundo.sputniknews.com/20220209/salarios-en-venezuela-todo-suma-pero-no-alcanza-1121443939.html

Salarios en Venezuela: todo suma… pero no alcanza

Salarios en Venezuela: todo suma… pero no alcanza

CARACAS (Sputnik) — Los beneficios para trabajadores públicos de Venezuela en los llamados bonos Patria ahora contabilizarán como parte del salario, sumando... 09.02.2022, Sputnik Mundo

2022-02-09T22:40+0000

2022-02-09T22:40+0000

2022-02-09T22:40+0000

américa latina

venezuela

salarios

inflación

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnnmundo1.img.sputniknews.com/img/07e5/0a/09/1116934374_0:151:2929:1799_1920x0_80_0_0_a3965221aead6e5355af4eec12ab26d9.jpg

La administración de Nicolás Maduro creó en 2017 el denominado Carnet de la Patria, un documento con todos los datos personales por medio del cual los ciudadanos se registraban en el gubernamental Sistema Patria para recibir beneficios sociales mensualmente.Inicialmente, el Gobierno entregaba los bonos de forma aleatoria, pero luego fijó algunos de estos de forma mensual.El mes pasado, Maduro prometió incrementar estas bonificaciones y pasar a contabilizarlas como parte del salario, de manera que tendrían incidencia en las prestaciones sociales y en los ahorros previsionales.Los bonos equivalen a 15,40 bolívares, unos 3,5 dólares.El salario mínimo en Venezuela es de siete bolívares (1,6 dólares) y con los 15,40 bolívares del beneficio, llegaría a 22,40 (5 dólares).Salarios bajosVanessa López, empleada pública de 37 años, opinó que, más que salarizar los bonos, el Gobierno debe incrementar los sueldos, de manera de que los trabajadores puedan "vivir dignamente"."Todo lo que sea en beneficio de los trabajadores es bien recibido, pero si el bono solo pasa a formar parte del sueldo no va a ayudar mucho. Nos deben aumentar el salario, porque 22 bolívares no alcanzan para comprar alimentos y pagar los servicios", dijo a la Agencia Sputnik.En Venezuela, un kilo de carne cuesta 27 bolívares (6 dólares), una docena de huevos 11 bolívares (2,5 dólares) y un kilo de leche 49 bolívares (11 dólares).Robinson Domínguez, de 59 años, empleado en una empresa marítima del Estado, dijo que, aparte de recibir el beneficio del Gobierno, en la institución en la que trabaja le pagan todos los meses otros dos bonos."Estoy de acuerdo con que los bonos pasen a salario. En mi caso me pagan uno que se llama Máxima Eficiencia por el Sistema Patria. Y por la empresa nos pagan otros dos más, pero es necesario que aumenten los salarios porque el alto costo de los productos nos está consumiendo", comentó.El Gobierno también entrega otros once beneficios a las personas que se encuentran registradas en el Sistema Patria, sin ser trabajadores públicos.IndexaciónEl presidente del Instituto de Desarrollo Humano y Economía Social, Juan Carlos Valdez, en conversación con la Agencia Sputnik, manifestó que "todo lo que incremente en mayor o menor grado el salario del trabajador es positivo".Sin embargo, consideró que por la inflación que atraviesa el país, el Gobierno debería indexar los salarios a la criptomoneda venezolana Petro para proteger el ingreso de los trabajadores."El incremento del dólar repercute en el incremento del Petro; si sube el valor del dólar respecto al bolívar, sube el del Petro. Hablamos de que se use el Petro como referencia para lo que el trabajador gana en bolívares, pero si el Petro varía también varía la cantidad de bolívares que va a recibir", comentó.La administración de Maduro creó la criptomoneda en 2018, y actualmente tiene un valor de 60 dólares.Valdez, conductor del programa Boza con Valdez, del canal Venezolana de Televisión, subrayó que su país hace frente a una inflación en dólares.La semana pasada, Maduro ordenó que las cajas de ahorro de los trabajadores sean ancladas al Petro para proteger su economía.Valdez indicó que, así como se anclarán las cajas de ahorro al Petro, el Ejecutivo también podría hacerlo con las cuentas bancarias de los trabajadores.De acuerdo con Maduro, Venezuela logró salir de la hiperinflación después de cuatro años, y asegura que 2021 fue el primer año de recuperación y "crecimiento" del país.Entretanto, aseguró que una vez que su país genere riquezas y supere el bloqueo económico podrá mejorar los salarios de los trabajadores.

https://mundo.sputniknews.com/20220131/venezuela-comienza-2022-con-una-novedad-para-el-comercio-informal-los-precios-estables-1120973574.html

https://mundo.sputniknews.com/20220203/petroleo-tipo-de-cambio-y-pandemia-seran-claves-para-la-economia-venezolana-este-2022-1121141439.html

https://mundo.sputniknews.com/20220124/venezuela-requiere-estabilidad-politica-para-recuperar-su-economia-1120690886.html

https://mundo.sputniknews.com/20220103/salarios-justos-y-estabilidad-economica-los-deseos-de-los-venezolanos-para-2022-1119966171.html

venezuela

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

Kelly Carreño

Kelly Carreño

Noticias

es_ES

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Kelly Carreño

venezuela, salarios, inflación