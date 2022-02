https://mundo.sputniknews.com/20220203/petroleo-tipo-de-cambio-y-pandemia-seran-claves-para-la-economia-venezolana-este-2022-1121141439.html

Petróleo, tipo de cambio y pandemia serán claves para la economía venezolana este 2022

Petróleo, tipo de cambio y pandemia serán claves para la economía venezolana este 2022

CARACAS (Sputnik) — El Gobierno de Venezuela aseguró que el 2022 será el año de la recuperación de su economía y la experta Pasqualina Curcio dijo a la Agencia... 03.02.2022

La economista venezolana detalló que cada uno de estos aspectos tiene derivaciones que dependen de políticas del Gobierno, y también de factores externos.En cuanto a la pandemia, destacó que será clave el avance en la vacunación y sus respectivos refuerzos, "porque en la medida que avance se irán flexibilizando cada vez más las medidas de bioseguridad como lo vimos el año pasado y pudiese verse una mayor recuperación de la economía", añadió.MonoexportadorVenezuela, explicó la profesora de la Universidad Simón Bolívar, no es un país monoproductor, porque el petróleo representa el 15% de lo que genera el país.Sin embargo, pese a los esfuerzos por diversificar, que sostienen realiza el Gobierno, la nación suramericana continúa siendo monoexportador, y es el petróleo el responsable de gran parte de las divisas que ingresan al país.En diciembre de 2020, el Ministerio de Petróleo venezolano anunció que por primera vez desde 2018, la producción petrolera del país sobrepasó el millón de barriles diarios. En la información oficial de PDVSA se señala que la producción fue de 1.041.660 barriles.Este incremento es significativo, si se tiene en cuenta que, en los últimos dos años, la producción de Venezuela descendió hasta los 400.000 barriles de crudo.Pese al equilibrio del mercado petrolero, que de acuerdo con los pronósticos del Fondo Monetario Internacional para 2022, estará rondando los 78 dólares, Curcio explicó, que el bloqueo de Estados Unidos a la estatal Petróleos de Venezuela S.A (PDVSA) también es una piedra de tranca para el crecimiento de la producción.Las medidas que el Gobierno de Estados Unidos impuso a PDVSA desde 2017, le impiden cualquier transacción en el sistema financiero de ese país, desde financiamiento, hasta compra de repuestos o contratación de mantenimiento.Manipulación de la monedaDe acuerdo con el Banco Central de Venezuela, la nación caribeña cumplió 12 meses con la inflación mensual por debajo del 50%, lo que de acuerdo con los tabuladores económicos refiere al fin de la hiperinflación que comenzó en 2017.Y es este aspecto, añadió la economista, es clave la estabilidad de la moneda nacional, el bolívar, en relación al precio del dólar."Al estabilizarse el bolívar, se estabilizan los precios y la inflación, tampoco sigue cayendo la demanda de la economía que ha sido 72% al menos desde 2018, que son las cifras que tenemos, y eso también se suma para que las empresas aumenten su producción o por lo menos no sigan cayendo", indicó.Respecto al tipo de cambio, hay un aspecto importante, resaltó la experta: "Y se ha denunciado e incluso confesado por voceros de Estados Unidos, y es que hay una manipulación de los portales web que fijan los precios de la moneda nacional sin criterios económicos, sino políticos, en el marco de una guerra no convencional".Curcio sostuvo que los niveles a los que se devaluó en los últimos siete años "son inexplicables"."Enero de 2019 fue (cuando se registró) la mayor depreciación del bolívar, casi del 400%, y ahí no fue que disminuyó la cantidad de divisas que circulaban en el país, ni que aumentó la cantidad bolívares, ahí económicamente no pasó nada. Ahora, ese mes fue el mes que se autojuramentó Juan Guaidó. La explicación va por lo político, no por lo económico", aseguró.Indexar la economíaCurcio consideró que ella, junto a un grupo de economistas, ha venido desarrollando una propuesta para neutralizar el "ataque al bolívar", y es la indexación de la economía a la criptomoneda que creó el Gobierno, que es el Petro, que a su vez está indexado al dólar.La propuesta, indicó Curcio, es que una vez el tipo de cambio de dólares a bolívares varíe, lo hagan de forma inmediata también los salarios, el presupuesto nacional y el bolívar, sin esperar un decreto.Curcio opinó que si para frenar la agresión a la moneda hay que quitar de forma constante ceros a la moneda, será eso menos nocivo para la economía y para la población que dejar que se deprecie el nivel adquisitivo de la población y por ende ralentizando la capacidad de producción nacional, y la capacidad de inversión del Estado.

