Salarios justos y estabilidad económica: los deseos de los venezolanos para 2022

Salarios justos y estabilidad económica: los deseos de los venezolanos para 2022

CARACAS (Sputnik) — Los venezolanos comienzan el 2022 con una lista deseos de año nuevo que entre sus principales peticiones incluye la estabilización de la... 03.01.2022

américa latina

📝 reportajes

venezuela

En los últimos seis años, Venezuela ha atravesado la crisis económica más aguda de su historia, con una hiperinflación que superó los seis dígitos y que provocó el desplome de la moneda local y por ende de los salarios. En este contexto, en 2020 el Gobierno permitió la libre circulación del dólar y otras divisas, pues entre 2003 y 2019, en la nación caribeña había un fuerte control cambiario.A partir de ese momento, la situación comenzó a cambiar y la escasez de productos en los comercios desapareció.Pese a ello, el salario mínimo legal sigue por debajo de los dos dólares, y a la par se han establecido salarios informales, que se abonan en la moneda estadounidense a modo de bonificaciones o como pagos extras a los trabajadores, aunque no generan prestaciones sociales.La mujer agregó que entre sus deseos en materia económica para el año que acaba de comenzar está también que los jóvenes tengan "mayor oportunidad", con "salarios justos, para que quieran seguir haciendo país".La crisis económica y política que atraviesa la nación caribeña ha provocado la migración masiva de ciudadanos, especialmente de jóvenes, quienes ante la ausencia de posibilidades de trabajos y con una buena remuneración, buscan oportunidades en otros países de la región.De acuerdo con las agencias de la Organización de Naciones Unidas encargadas de movilidades humanas y refugiados, en los últimos años más de 6.000.000 de venezolanos han dejado el país en busca de un futuro más próspero.La situación actual también afecta a los emprendedores que deciden quedarse en el país, ya que para ellos el camino se ha hecho igualmente cuesta arriba, ya que el bajo nivel adquisitivo de la población, limita su propio crecimiento.Así lo entiende Victoria Urbina, una joven de 38 años dueña de una peluquería en el este de Caracas."Uno invierte, pero luego la gente viene poco, porque la verdad es que no tiene dinero, pienso que si suben los salarios esto cambiará mucho", afirma la mujer.El presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, ha asegurado que 2022 será el año de la recuperación económica, y afirmó, sin dar más datos, que en el último semestre de 2021 el país reportó un crecimiento de 7,5%.En los últimos 80 años Venezuela ha dependido de sus ingresos petroleros. Por ello, a finales de 2014, cuando los precios del crudo se desplomaron en todo el mundo, el Producto Interno Bruto del país también cayó de forma abrupta.A esto se sumaron numerosos escándalos de corrupción en la estatal Petróleos de Venezuela S.A y las sanciones de Estados Unidos, que impiden que cualquier país que use su sistema financiero realice transacciones con la estatal o con el Gobierno de la nación caribeña, lo que ha limitado las vías para generar ingresos y financiamientos.Ante esto, y luego de seis años de crisis, para los venezolanos es vital que su economía se estabilice. Y la población, tanto los asalariados como los emprendedores, de todas las edades, esperan que esto se concrete en este 2022.

venezuela

Magda Gibelli

📝 reportajes, venezuela