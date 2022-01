https://mundo.sputniknews.com/20220131/venezuela-comienza-2022-con-una-novedad-para-el-comercio-informal-los-precios-estables-1120973574.html

Venezuela comienza 2022 con una novedad para el comercio informal: los precios estables

CARACAS (Sputnik) — El primer mes de 2022 trajo consigo una sorpresa: precios estables al menos por treinta días, dijeron a Sputnik comerciantes informales... 31.01.2022, Sputnik Mundo

Rojas comentó a esta agencia que en enero su marcador de precios cambió solo una vez "y fue para bajar el precio de algunas cosas, como el aceite por ejemplo, cosas que subieron en diciembre", aseguró.Sin hiperinflaciónDesde 2017 Venezuela afrontó la peor hiperinflación de su historia. Por ello, aunque en cualquier país del mundo mantener los precios de los productos resulta normal, en la nación suramericana se convierte en una novedad.El economista venezolano, Luis Crespo, señaló que el fin de la hiperinflación puede llegar en este primer trimestre, aunque cree que aún es pronto para cantar victoria.Cifras publicadas por el Banco Central de Venezuela en diciembre indican que la inflación de ese mes fue de 7,6%, y la acumulada del 686,4%.Por su parte, el presidente Nicolás Maduro sostuvo durante una entrevista transmitida por el canal estatal Venezolana de Televisión que su país había abandonado la hiperinflación."Yo puedo declarar políticamente, con el resultado del manejo de la inflación entre los meses de septiembre, octubre, noviembre y diciembre, que ha sido de un dígito con tendencia a la baja, que Venezuela abandona el estado de hiperinflación", dijo el mandatario.Ventas bajasAunque los precios no suban a diario o cada tres días, el vendedor Jorge González de 45 años, considera que el desequilibrio está en la capacidad de compra de los usuarios.Urquisa Rosales, trabajadora del hogar de 64 años, indicó que la devaluación del presupuesto que ingresa a su hogar, la llevó a prescindir de algunos alimentos."Ahora en mi casa somos casi que vegetarianos obligados, comemos proteína animal solo una vez a la semana, y a de resto lentejas, caraotas, porque rinden más, si los precios se mantienen ya igual uno no puede volver a comer igual porque no alcanza, ojalá pongan salarios en dólares", señaló.Facilidades del dólarLa mayoría de los usuarios y comerciantes entrevistados por esta agencia en los sectores Petare y La Hoyada del Distrito Capital, dijeron que las facilidades de pago fueron un alivio para sus ventas.Para Eberto Santiago, de 40 años, la estabilidad del precio del dólar en relación a la moneda local de su país, el bolívar, le permitió oxigenar su negocio."Ahora todo está mejor, porque se maneja el dólar, y el precio de las cosas se ha mantenido. También bueno para reponer mercancía, porque hace dos años, yo vendía y luego no me daba para reponer, era una locura con la devaluación del bolívar", afirmó.De acuerdo con el Índice Nacional de Precios al Consumidor, diciembre de 2020 fue el último mes que Venezuela registró un incremento superior al 50%, y fue de 77,5%.En octubre de 2020, el Gobierno eliminó seis ceros a su moneda local y esa se convirtió en la tercera reconversión monetaria en 13 años. La primera fue en 2008 durante el Gobierno de Hugo Chávez (1954-2013), y hubo una segunda en 2018 implementada por Maduro.

