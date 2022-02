https://mundo.sputniknews.com/20220209/lilly-tellez-ataca-a-amlo-exija-cuentas-a-su-hijo-y-a-su-nuera-no-a-loret-de-mola-1121442727.html

Lilly Téllez ataca a AMLO: "Exija cuentas a su hijo y a su nuera, no a Loret de Mola"

La senadora panista Lilly Téllez defendió al periodista mexicano Carlos Loret de Mola y pidió al presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, exigirle... 09.02.2022, Sputnik Mundo

En el pleno del Senado de la República, la exlegisladora morenista encaró los comentarios que López Obrador realizó en la conferencia matutina del 9 de febrero, y en los cuales pidió a Loret de Mola revelar cuánto ganaba y quién le pagaba, al margen de que considera su trabajo como un "trabajo público".Al respecto, Téllez expresó a nombre de su bancada su "amplia solidaridad y respaldo a los periodistas de México" y aseguró que, si bien el periodismo es un trabajo público, los periodistas no son equivalentes a funcionarios."El presidente de México no tiene facultades, ni autoridad ni legal ni moral ni ética ni de ninguna índole para estarle corrigiendo las planas a los periodistas", aseguró la senadora.En cambio, declaró la política sonorense, el mandatario sí tiene facultades para hablar con su hijo, Ramón López Beltrán, para reclamarle que vive en la casa de "una de las cinco empresas más importantes que proveen a Pemex", Baker Hughes."¿Qué hace el hijo del presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador, viviendo en una casa de uno de los proveedores más importantes de Pemex? A él sí le puede preguntar, presidente, con su hijo usted sí tiene facultades, con su nuera —por más que usted la haga menos y se exprese de ella en una forma tan despreciativa como decir "esa señora", no deja de ser su nuera—, es a ella a quien le debe preguntar qué hacen viviendo en una casa de una de cinco empresas más importantes que proveen a Pemex", cuestionó la legisladora.Lilly Téllez cerró su intervención afirmando que ya no hay espacio para juniors en la política y recordando que, cuando inició el gobierno de López Obrador, el propio presidente les pidió no comprar inmuebles porque "por las casas caen"."Por las casas caen de inmediato todos esos que no saben trabajar y que sólo a través de la política, haciendo grilla, pueden obtener los lujos que han deseado toda la vida. Por las casas caen, presidente, y el primero que cayó fue su propio hijo, así que llame a declarar, llame a cuentas, llámele la atención, hágale como quiera, pero el que está en un gravísimo conflicto de interés es su hijo, no los periodistas", sentenció.Desde Palacio Nacional, el presidente mexicano indicó que el director de Petróleos Mexicanos (Pemex), Octavio Oropeza, explicar los contratos con Baker Hughes, la empresa petrolera a la cual se hace mención en la investigación contra el hijo de López Obrador. Según el reportaje, la casa donde vivieron López Beltrán y Carolyn Adams era de un alto ejecutivo de dicha empresa petrolera.De acuerdo con Oropeza, los dichos de Mexicanos contra la Corrupción y la Impunidad y Latinus son falsos, pues la empresa se vio beneficiada mediante una licitación pública y no por una adjudicación directa.

