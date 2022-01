https://mundo.sputniknews.com/20220131/asi-respondio-el-hijo-de-amlo-a-las-acusaciones-por-vivir-en-una-mansion-de-texas--1120977867.html

Así respondió el hijo de AMLO a las acusaciones por vivir en una mansión de Texas

Así respondió el hijo de AMLO a las acusaciones por vivir en una mansión de Texas

El hijo mayor del presidente de México utilizó sus redes sociales para defenderse de las acusaciones que lo señalan por haber vivido en una opulenta casa de... 31.01.2022, Sputnik Mundo

José Ramón López Beltrán no respondió directamente, pero sí a través de mensajes de terceras personas que salieron en su defensa en redes sociales. En su cuenta de Twitter, el hijo de Andrés Manuel López Obrador retuiteó dos mensajes de la actriz mexicana Blanca Salces, quien afirmó que López Beltrán no ha obtenido su patrimonio gracias al erario de México. También desestimó que haya conflicto de interés entre el Gobierno mexicano y las empresas petroleras Shell o Baker Hughes, como han acusado varios periodistas y políticos de oposición a raíz de la publicación de un reportaje de Latinus, donde se revela que el hijo mayor de López Obrador vivió entre 2019 y 2020 en una lujosa residencia en Texas, Estados Unidos, propiedad de Keith L. Schilling, quien fue alto ejecutivo de Baker Hughes, compañía petrolera que tiene contratos vigentes con el Gobierno mexicano por más de 151 millones de dólares en obras para Petróleos Mexicanos (Pemex).Sin embargo, José Ramón López Beltrán no ha publicado nada de manera personal para responder a los señalamientos de ese reportaje realizado por Latinus y por la organización Mexicanos Contra la Corrupción y la Impunidad (MCCI), liderada por el empresario Claudio X. González, un abierto opositor a la Cuarta Transformación.El caso fue desvelado por el periodista mexicano Carlos Loret de Mola, a quien el mandatario mexicano acusó de fabricar montajes mediáticos a lo largo de su carrera, como el caso Florence Cassez. "En el asunto del matrimonio, ahí está complicado meterse. Ellos se casaron y, al parecer, la señora tiene dinero, pero no tiene nada que ver con el Gobierno: ni un contrato ni una recomendación. No somos iguales", agregó el mandatario.

