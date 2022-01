https://mundo.sputniknews.com/20220103/senadora-panista-lilly-tellez-defiende-entrega-de-ambulancia-vieja-y-usada-1119959483.html

Senadora panista Lilly Téllez defiende entrega de ambulancia vieja y usada

La senadora mexicana Lilly Téllez defendió la ambulancia que entregó al pueblo de Álamos, en el municipio de Ures, en Sonora, luego de las críticas que recibió... 03.01.2022, Sputnik Mundo

El 31 de diciembre de 2021 la senadora panista entregó al presidente municipal Alberto Castro Huguez la ambulancia que desde hace años se comprometió a entregar a Ures, luego de que su familia fue reconocida por ser una de las más antiguas en la zona.A través de su cuenta de Twitter, la legisladora compartió videos e imágenes de la ambulancia y aclaró que se trata de un vehículo viejo, pero que cumplen con todas las normativas vigentes para poder operar.Sin embargo, Téllez no se salvó de las críticas por entregar, después de tanto tiempo, un vehículo que no es nuevo, lo que incluso le valió que le pusieran el mote #LadyChatarra.A lo largo del fin de semana, la senadora defendió la ambulancia e incluso compartió imágenes del interior para comprobar que es funcional y una lista del equipo que se adquirió, por ejemplo, un desfibrilador portátil, carro camilla, camilla marina o militar, camilla rígida, chaleco ked de extricación, tanque de oxígeno con manómetro y un regulador de oxígeno de 15 de pared.Pese a ello, los señalamientos no pararon por lo que Lilly Téllez optó por responderlos directamente y aseguró que la ambulancia salvará vidas a diferencia del Instituto de Salud del Bienestar que "es nuevo, no sirve y cuesta vidas".Posteriormente, la panista acusó a Morena de haberse comprometido a llevar 10 ambulancias a Sonora, de las cuales sólo han entregado cinco a pesar de que "tienen el presupuesto y la obligación".

