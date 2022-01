https://mundo.sputniknews.com/20220131/quien-es-carolyn-adams-la-poderosa-y-adinerada-nuera-de-amlo-1120972750.html

¿Quién es Carolyn Adams, la poderosa y adinerada nuera de AMLO?

Luego de la polémica que se desató después de que se dieran a conocer las viviendas en donde su hijo mayo ha habitado, el presidente de México, Andrés Manuel... 31.01.2022, Sputnik Mundo

De acuerdo con lo publicado por el medio Latinus, del periodista Carlos Loret de Mola, y Mexicanos Contra la Corrupción y la Impunidad, José Ramón López Beltrán, hijo mayor de López Obrador vivió entre 2019 y 2020 en una lujosa residencia en Texas, Estados Unidos, propiedad de Keith L. Schilling, quien fue alto ejecutivo de Baker Hughes, compañía petrolera que tiene contratos vigentes por más de 151 millones de dólares en obras para Petróleos Mexicanos (Pemex).Al respecto, el presidente de México aseveró que "este Gobierno no tienen influencia mis hijos, no se le da contrato a ningún recomendado. En el asunto del matrimonio, pues ahí está complicado meterse. Ellos se casaron y al parecer la señora tiene dinero, pero no tiene nada que ver con el Gobierno, ni un contrato, ni una recomendación, no somos iguales".¿Quién es la esposa del hijo de López Obrador? Sputnik te cuenta. Se trata de Carolyn Adams, una mujer que por décadas se ha dedicado al sector petrolero.De acuerdo con reportes periodísticos, la esposa de José Ramón vivió más de 10 años en Dubai, en los Emiratos Árabes Unidos en donde trabajó en la empresa British Petroleum. En 2016, Carolyn se mudó a México en donde fue cabildera de la empresa Cava Energy. La primera aparición pública de la ejecutiva con José Ramón fue en 2019, durante el informe de Gobierno del presidente de México. Además de ser madre de Andrés Salomón, el nieto del presidente mexicano, también es mamá de Natalia, una joven de 14 años.

