Las mascarillas dejan de ser obligatorias en exteriores en España

Así lo han acordado el Ministerio de Sanidad y las comunidades autónomas en la reunión del Consejo Interterritorial del Sistema Nacional de Salud. 07.02.2022, Sputnik Mundo

españa

💗 salud

mascarillas

gobierno de españa

Desde el 10 de febrero las mascarillas ya no serán obligatorias en exteriores en España. El Consejo de Ministros aprobará la nueva norma el 8 de febrero y entrará en vigor después de su publicación en el Boletín Oficial del Estado (BOE). De todos modos, el Consejo Interterritorial del Sistema Nacional de Salud "recomienda su uso cuando se produzcan aglomeraciones".El Gobierno de España volvió a introducir la obligatoriedad de llevar la mascarilla en exteriores en diciembre del 2021 ante el aumento de contagios. Una medida que no fue del agrado de los españoles, que no entendían la vuelta al uso del tapabocas en espacios abiertos. En el Consejo Interterritorial también se ha acordado la subida de los límites de los aforos en eventos deportivos hasta el 85% en espacios abiertos y hasta el 75% en cerrados.

