"Qué empiece la revolución": las redes estallan contra el uso de mascarilla en exteriores en España

La medida adoptada por el Gobierno de España ha generado una gran controversia en el país. Los ciudadanos no entienden por qué se recupera el uso de... 23.12.2021, Sputnik Mundo

#MascarillasEnLaCalleNO es el hashtag que ha unido a los españoles para criticar la nueva medida adoptada por el Ejecutivo para combatir el alza de contagios por coronavirus.Una medida que no es del agrado de los españoles, entre otros motivos, porque creen que es lo que ya se estaba aplicando y otros porque la consideran "ridícula" cuando se puede mantener la distancia de seguridad. Incluso los científicos han manifestado sus dudas ante la necesidad de utilizar la mascarilla en exteriores cuando se puede mantener la distancia.El consenso ha llegado a tal punto, que algunos han señalado que "España no estaba tan unida desde el gol de Iniesta", que dio la victoria a La Roja en el Mundial del 2010.De hecho, son muchos los usuarios de la red del pajarito azul que ya han manifestado que no se pondrán la mascarilla en exteriores aunque sea obligatorio. El artista Marwán ha puesto sobre la mesa la paradoja de que en la calle haya que llevar mascarilla, pero no en los bares.Y tirando del humor y la estratagema, ya hay quién ha encontrado la forma de evitar ponerse la mascarilla, como fumar o ir comiendo.Sea como fuere, lo cierto es que ya son muchas las personas que llevan la mascarilla en exteriores cuando no se puede mantener la distancia de seguridad, tal y como habían recomendado las autoridades sanitarias en el mes de julio. Con lo que la situación para muchos españoles, no cambia nada.

