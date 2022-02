https://mundo.sputniknews.com/20220204/las-redes-se-llenan-de-memes-por-la-votacion-de-la-reforma-laboral-en-el-congreso-de-espana-1121164482.html

Las redes se llenan de memes por la votación de la reforma laboral en el Congreso de España

Dos diputados de UPN cambiaron su voto y por un momento parecía que la norma no saldría adelante, pero el error de un diputado del Partido Popular hizo que... 04.02.2022, Sputnik Mundo

Confusión y tensión. Es lo que se vivió en el Congreso de los Diputados en la tarde del 3 de febrero. El Ejecutivo de Pedro Sánchez llegaba tranquilo a las votaciones porque tras las negociaciones se había asegurado los votos para que el decreto ley de la reforma laboral fuera aprobado en el congreso. Las cuentas auguraban 176 votos a favor y 173 en contra, sin embargo, dos cambios de última hora desataron la locura.Dos diputados del partido Unión del Pueblo Navarro decidieron romper la disciplina de voto y cambiar lo acordado, los números no daban, pasaban a ser 174 a favor y 175 en contra de la aprobación. Pero en unos segundos todo cambió. El diputado del Partido Popular, el principal partido de la oposición, votaba por error a favor de la norma. Se trata de Alberto Casero, se encontraba enfermo en su casa y decidió hacer uso del voto telemático, pero en lugar de votar que no, se confundió y votó que sí. La oposición cree que fue un fallo informático, pero la presidenta del Congreso consideró que se trató de un error humano y dio por bueno el voto. Y no fue su único fallo, también votó en contra de las decisiones de su partido en otras dos votaciones.Los segundos de infarto que se vivieron en el Congreso no han pasado desapercibidos en las redes sociales, los memes no se hicieron esperar y llegaron a comparar lo sucedido con las votaciones del Benidorm Fest, en la que el jurado otorgó la victoria a Chanel, pese a que el voto popular daba una mayoría al grupo gallego Tanxugueiras.Otros, se han centrado directamente en el diputado Casero y el sistema de votación telemático del Congreso.

