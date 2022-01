https://mundo.sputniknews.com/20220131/tongo-en-la-carrera-a-eurovision-la-victoria-de-chanel-incendia-espana-y-salta-a-la-politica-1120939011.html

¿'Tongo' en la carrera a Eurovisión? La victoria de Chanel incendia España y salta a la política

¿'Tongo' en la carrera a Eurovisión? La victoria de Chanel incendia España y salta a la política

La relación laboral entre una miembro del jurado del Benidorm Fest y la futura representante española en Eurovisión han hecho saltar por los aires el certamen... 31.01.2022, Sputnik Mundo

2022-01-31T11:18+0000

2022-01-31T11:18+0000

2022-01-31T11:19+0000

españa

🎭 arte y cultura

twitter

música

votación

eurovisión

rtve

jurado

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnnmundo1.img.sputniknews.com/img/07e6/01/1f/1120939109_0:138:2652:1630_1920x0_80_0_0_1018727e8f045bc3f03f9ed0af56c71d.jpg

El Benidorm Fest habló. Chanel y su tema SloMo representarán a España en la próxima edición del festival de Eurovisión, celebrada en Turín el 22 de mayo. Sin embargo, su victoria no ha sido recibida con la alegría con la que la intérprete cubana levantó el micrófono de bronce. Es más, un halo de polémica rodea a la elección de la artista.El problema se halla en la diferencia existente entre las votaciones del jurado y la audiencia. Mientras que los cinco expertos otorgaron la máxima puntuación a Chanel, la opinión pública se decantó por Tanxugueiras, formación que anotó la mayor puntuación de televoto y voto demoscópico, y Rigoberta Bandini. Precisamente, el grupo de profesionales encargados de valorar las actuaciones dieron una de las menores notas al trío gallego.Según las normas del Benidorm Fest, la decisión del jurado prevalece sobre la de la audiencia. De la puntuación total, el 50% corresponde al criterio de los expertos. Después un 25% proviene del voto demoscópico, un grupo de 300 personas que representan a la totalidad de la sociedad española, y el 25% restante al televoto. Porcentajes que permitieron a Chanel alzarse con el triunfo. El peso de la opinión profesional levantó críticas entre los usuarios de las redes sociales. Algunos compartieron la imposibilidad de votar a determinadas candidaturas a través del teléfono móvil. Muchos cambiaron el slogan del certamen El festival que tu quieres por el de El festival que el jurado quiere.Sin embargo, la controversia se acrecentaría al conocerse que la ganadora del Benidorm Fest había mantenido una relación profesional con una de los miembros del jurado. Se trata de Myriam Benedicted, coreógrafa del programa de televisión Tu Cara me Suena, en el que Chanel trabajó como bailarina. "Yo he sido bailarina y, obviamente, nos hemos conocido porque llevo trabajando desde los 16 años, y ahora tengo 30, al igual que ella ha trabajado con muchas candidaturas y conoce a mucha gente. Al final, todos estamos en la profesión y todos nos conocemos por todos. De hecho no he hablado con ella. No sé ni lo que piensa", comentó la cantante cubana ante la prensa. Pero, la palabra tongo ya había aparecido en redes sociales.La situación ha provocado que los sindicatos de RTVE pidan dejar sin efecto la victoria de Chanel en el certamen. "Las presuntas irregularidades son importantes, tan notables que se debería dejar sin efecto la elección de la canción que representará a España en el Festival de Eurovisión", apunta CCOO en un comunicado en el que también exigen que se investigue el caso. Incluso, ha saltado a la política. Galicia en Común, marca de Podemos en la comunidad autónoma, llevará la cuestión al Congreso de los Diputados. Reclaman "hacer públicos los criterios de evaluación de la composición del jurado", "la puntuación detallada de cada uno de ellos" y "los criterios de evaluación estipulados en las bases".Pero, las críticas no quedaron allí. Centenares de usuarios en redes sociales atacaron el mensaje de SloMo, considerado sexista, frente al de Terra de Tanxugueiras, a favor de la diversidad cultural de España, o de Ay Mamá de Rigoberta Bandini, oda feminista a la lactancia y la maternidad. Incluso, puntualizan que la letra del tema de Chanel superaría el límite de palabras en inglés establecido por el Benidorm Fest.La cantidad de comentarios negativos han obligado a Chanel a cerrar su cuenta de Twitter. Sus compañeros del Benidorm Fest han mandado mensajes de apoyo a la cubana. "Te agarramos de la mano como hacíamos en nuestra canción, hermana. Lo vas a petar", rezaba un mensaje de Rigoberta Bandini en Instagram. Palabras de calma en medio de la marejada. Las aguas andan revueltas en Eurovisión.

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Noticias

es_ES

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

🎭 arte y cultura, twitter, música, votación, eurovisión, rtve, jurado