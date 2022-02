https://mundo.sputniknews.com/20220202/un-senador-ruso-rusia-mantendra-su-seguridad-de-otro-modo-si-no-le-gusta-la-respuesta-de-eeuu-1121044667.html

Senadores rusos reaccionan ante las respuestas de EEUU y la OTAN a las propuestas de Rusia

Al mismo tiempo, el senador destacó la necesidad de esperar información oficial sobre las respuestas de EEUU y la OTAN a las propuestas de Moscú.Por su parte, el primer subjefe del comité internacional del Consejo de Seguridad de Rusia, Vladímir Yabárov, declaró a Sputnik que la respuesta de Estados Unidos y de la OTAN a las iniciativas de la parte rusa en el ámbito de la seguridad, filtrada en los medios, no puede calificarse de satisfactoria.El político recordó que "Washington previamente le pidió a Moscú que no publicara sus respuestas sobre las garantías de seguridad propuestas por Rusia, y ahora aparecen en la prensa", advirtiendo que, tras ese paso, "¿de qué tipo de cumplimiento de la ética diplomática de EEUU y la OTAN se puede hablar?".Según el legislador, Estados Unidos no tuvo en cuenta las propuestas de la parte rusa, y su "disposición" a discutir el tema del control de armas es cuestionable, ya que el país norteamericano "no cumple con los acuerdos alcanzados anteriormente".Además, en opinión del parlamentario, resulta desconcertante el punto sobre su disposición a iniciar un diálogo sobre el control de armas a cambio de "la retirada de tropas y personal de mantenimiento de la paz de Crimea", que es un territorio ruso.El 1 de febrero, el diario español El País publicó la respuesta de EEUU y la OTAN a las iniciativas rusas sobre la seguridad recíproca, según la cual, Washington y la Alianza Atlántica rechazaron las principales demandas de Moscú.En particular, el Gobierno estadounidense y el bloque político-militar descartaron un acuerdo sobre seguridad en Europa con Rusia, así como cerrar la puerta a una futura incorporación de Ucrania a la Alianza Atlántica.En cambio ofrecieron a Moscú "negociar acuerdos de desarme y medidas de confianza en diferentes foros", como la Organización para la Seguridad y la Cooperación en Europa, el Diálogo sobre Estabilidad Estratégica EEUU-Rusia y el Consejo OTAN-Rusia.A finales de 2021, el Ministerio de Exteriores de Rusia publicó sus propuestas para EEUU y la OTAN sobre las garantías de seguridad en Europa en las que, en particular, insta a Washington a renunciar recíprocamente al despliegue de armas nucleares fuera del territorio nacional y repatriar las ya emplazadas.Además, plantea a la Alianza Atlántica que vuelva a las posiciones de 1997, se comprometa a parar la expansión del bloque hacia el este y excluya el ingreso de las naciones de la antigua Unión Soviética, ante todo Ucrania.El 26 de enero, EEUU y la OTAN presentaron sus respuestas por escrito a la iniciativa de Rusia. El ministro de Exteriores ruso, Serguéi Lavrov, comentó entonces que Washington dejó sin contestar el punto más importante, sobre la no expansión de la OTAN hacia el este.

