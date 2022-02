https://mundo.sputniknews.com/20220201/eeuu-afirma-que-ningun-pais-le-solicito-que-despliegue-sus-tropas-por-la-crisis-de-ucrania-1121022900.html

EEUU afirma que ningún país le solicitó que despliegue sus tropas por la crisis de Ucrania

EEUU afirma que ningún país le solicitó que despliegue sus tropas por la crisis de Ucrania

WASHINGTON (Sputnik) — Ningún país ha solicitado por el momento el despliegue de tropas estadounidenses por la crisis de Ucrania, declaró el portavoz del... 01.02.2022, Sputnik Mundo

"Por ahora no", dijo Kirby en una rueda de prensa cuando se le preguntó si podía nombrar alguna de las potenciales naciones que solicitaron el despliegue de tropas estadounidenses."Estamos en estrecha consulta con ellos. Y cuando haya decisión de desplegar fuerzas adicionales de EEUU en algún territorio aliado de acuerdo con esos países, seremos tan transparentes con ustedes como podamos", añadió.Asimismo, EEUU no está considerando ejecutar acciones unilaterales para apoyar a Ucrania, incluyendo el envío de tropas, dijo la portavoz de la Casa Blanca, Jen Psaki."¿Usted quiere decir enviar tropas a Ucrania? No", dijo la vocera del Gobierno estadounidense en rueda de prensa, al ser consultada respecto a si la Casa Blanca está evaluando acciones unilaterales para apoyar a Kiev en el marco del conflicto con Rusia.Las tensiones en torno a Ucrania aumentaron en los últimos meses.Occidente y Kiev acusan a Rusia de preparar supuestamente una invasión.Moscú niega las acusaciones y afirma que no tiene intención de atacar a ningún país.El Kremlin considera que las acusaciones sirven de pretexto para aumentar la presencia militar de la Organización del Tratado del Atlántico Norte (OTAN) en el este de Europa.Además, insiste en su derecho a desplazar tropas dentro de su territorio.

