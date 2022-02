https://mundo.sputniknews.com/20220202/el-diario-el-pais-eeuu-y-la-otan-rechazaron-las-principales-demandas-de-moscu--1121040192.html

El diario El País: EEUU y la OTAN rechazaron las principales demandas de Moscú

El diario El País: EEUU y la OTAN rechazaron las principales demandas de Moscú

BILBAO, ESPAÑA (Sputnik) — El Gobierno de Estados Unidos y la OTAN descartaron un acuerdo sobre seguridad en Europa con Rusia, así como cerrar la puerta a una... 02.02.2022, Sputnik Mundo

2022-02-02T10:20+0000

2022-02-02T10:20+0000

2022-02-02T11:02+0000

internacional

rusia

eeuu

otan

el país

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnnmundo1.img.sputniknews.com/img/07e6/02/02/1121040606_0:295:2597:1755_1920x0_80_0_0_798290a4abec6fc5d3b5675389263b84.jpg

En cambio estos dos actores ofrecieron a Moscú "negociar acuerdos de desarme y medidas de confianza en diferentes foros", entre los que esta información cita a la OSCE (Organización para la Seguridad y la Cooperación en Europa), el Diálogo sobre Estabilidad Estratégica EEUU-Rusia y el Consejo OTAN-Rusia.El rotativo madrileño publicó la respuesta de Washington y de la Alianza Atlántica a las demandas planteadas a finales de 2021 por Moscú; una respuesta que fue esbozada en la jornada anterior por el presidente ruso, Vladímir Putin, quien adelantó que "se ignoraron las preocupaciones fundamentales de Rusia", en rueda de prensa tras su encuentro con su par húngaro.Según esta información, desde Washington se vincularon los progresos en asuntos como el desarme y las medidas de confianza a "un entorno de desescalada de las acciones amenazantes de Rusia hacia Ucrania", según afirman los estadounidenses en su texto.Una línea parecida se expresa en la respuesta de la OTAN, donde se llama a Moscú a "desescalar inmediatamente la situación de manera verificable, oportuna y duradera".Las respuestas están contenidas en dos documentos llamados Confidential/Rel Russia por parte de Washington; y NATO-Russia Restricted, de la Alianza Atlántica.Reacción del KremlinPor su parte, el Kremlin rechazó comentar las respuestas de Estados Unidos y la OTAN a sus iniciativas sobre la seguridad recíproca, filtradas por la prensa española.El funcionario agregó que el presidente de Rusia, Vladímir Putin, dio el 1 de febrero una valoración conceptual a las respuestas que atañían a los aspectos claves para el país.El 1 de febrero, Putin declaró que Washington y el bloque bélico habían ignorado las preocupaciones fundamentales de seguridad de Moscú.El mandatario enfatizó que la OTAN engañó a Rusia diciendo que no se expandiría hacia el este. "Nos prometieron que no avanzarían la infraestructura de la OTAN hacia el este ni una pulgada, todos lo saben bien; hoy vemos dónde se encuentra la OTAN: Polonia, Rumanía, los países bálticos [Estonia, Letonia y Lituania]", consignó.Putin subrayó que los documentos de la OTAN no contienen en ninguna parte información sobre la política de puertas abiertas, por lo que EEUU y la alianza pueden negarse a admitir a Ucrania.Según el Tratado del Atlántico Norte, la OTAN "puede admitir a otros países europeos en la organización, puede, pero no está obligada", zanjó el mandatario ruso.Desde principios de este mes, Moscú negocia con Washington un acuerdo creíble y vinculante de garantías recíprocas de seguridad.Rusia demanda la renuncia a la ampliación de la OTAN al Este, al despliegue de armas ofensivas cerca de sus fronteras y la retirada de tropas y material bélico de Bulgaria y Rumanía.EEUU tiene desplegados misiles en la localidad polaca de Redzikowo, a unos 180 kilómetros del enclave ruso de Kaliningrado, y en el poblado rumano de Deveselu, a unos 600 kilómetros de la península de Crimea.Según trascendió recientemente, el Reino Unido y Canadá enviaron tropas y armas a Ucrania, lo que ha despertado las sospechas de Moscú de que se estarían gestando provocaciones armadas.El Gobierno del presidente Joe Biden entregó el 26 de enero su respuesta escrita a las iniciativas de Moscú, pero pidió no hacerla pública.Las negociaciones entre las dos potencias se llevan a cabo en medio del envío de grandes cantidades de armas a Ucrania por parte de los países de la OTAN.

https://mundo.sputniknews.com/20220118/el-borrador-del-acuerdo-sobre-garantias-de-seguridad-entre-rusia-y-la-otan-1120399999.html

https://mundo.sputniknews.com/20220117/eeuu-y-la-otan-cargan-abiertamente-contra-rusia-una-gran-guerra-es-inevitable-1120392889.html

eeuu

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Noticias

es_ES

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

rusia, eeuu, otan, el país