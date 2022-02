https://mundo.sputniknews.com/20220202/ninos-y-ninas-vuelven-a-las-aulas-en-bolivia-estamos-garantizando-el-derecho-a-la-educacion-1121084795.html

Niños y niñas vuelven a las aulas en Bolivia: "Estamos garantizando el derecho a la educación"

Niños y niñas vuelven a las aulas en Bolivia: "Estamos garantizando el derecho a la educación"

Luego de dos años marcados por la pandemia de COVID-19, el presidente de Bolivia, Luis Arce, se respalda en el alto porcentaje de vacunación y en la caída de... 02.02.2022, Sputnik Mundo

2022-02-02T21:54+0000

2022-02-02T21:54+0000

2022-02-02T22:09+0000

américa latina

bolivia

gobierno de bolivia

cochabamba

vuelta a clases

📝 reportajes

pandemia de coronavirus

educación

luis arce

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnnmundo1.img.sputniknews.com/img/07e6/02/02/1121083812_357:0:3628:1840_1920x0_80_0_0_1cd3169aff589271eb92eaa7b20c383b.jpg

El Gobierno boliviano inauguró el ciclo lectivo 2022 con la esperanza de que 2,8 millones de niñas y niños regresen a las escuelas, mayormente abandonadas durante los dos últimos años de pandemia. El gabinete de Luis Arce se distribuyó por escuelas de todo el país para explicar que el regreso a las aulas será siguiendo las normas de bioseguridad, con la casi totalidad de docentes y alumnos vacunados contra el COVID-19.Para finales de 2021 llegó a Bolivia la variante omicrón, que hasta días atrás causó contagios de coronavirus a una escala nunca vista desde el inicio de la pandemia, en marzo de 2020. Pero durante la primera ola, la letalidad del virus era del 6,2%. Actualmente, gracias a las vacunas, la mortalidad no sobrepasa del 0,6%, dijo a Sputnik el ministro de Salud, Jeyson Ausa.La autoridad fue designada para participar de la apertura del año escolar en Vinto, un municipio rural a 20 kilómetros de la ciudad de Cochabamba. Estuvo en la Unidad Educativa María Ayma, denominada así para recordar a la madre del expresidente Evo Morales (2006-2019).El presidente Luis Arce tenía que venir a este establecimiento, pero a último momento cambió su destino por la escuela Ernesto Che Guevara, recién inaugurada en Sucre, departamento de Chuquisaca. Esta ciudad, junto a La Paz, constituyen las dos capitales que tiene el Estado Plurinacional.En Sucre, el presidente consideró que es "más provechoso" para el desarrollo cognitivo que niñas y niños estén presentes en las aulas. De todos modos, en las ciudades donde la tasa de contagios continúa elevada, las clases serán en modalidad semi presencial y virtual, como se realizó en 2021.Regreso a las escuelasExpresó que, luego de mucho tiempo, "esta mañana veía mandiles blancos, uniformes, veía niños con sus mochilas, profesores… ¡Qué bueno ver renacer a nuestras unidades educativas", dijo Ausa. Y recordó que durante 2020 el año escolar fue clausurado por el Gobierno de facto de Jeanine Áñez, ante la llegada de la primera ola de contagios.Consideró que en ese momento "se ha escogido el camino más fácil, decidiendo clausurar el año escolar para quitar el derecho a la educación de niños y jóvenes".El ministro contó que en 1.100 escuelas del departamento comenzaron las clases presenciales. En 400 iniciaron en modalidad semipresencial y 400 en virtual.En las 1.500 escuelas con asistencia de alumnos, el ministro aseguró que contarán con elementos de bioseguridad, como barbijos, alcohol en gel y lavandina: "No vamos a escoger el camino fácil, de simplemente suspender las labores educativas".Libros para 2,8 millones de alumnosEl Gobierno de Arce imprimió libros de texto de nivel inicial, primario y secundario para 2,8 millones de alumnos en todo el país. Además, el Ministerio de Educación puso online una plataforma educativa gratuita, a la cual podrán ingresar las y los alumnos "a aulas virtuales, para repasar clases en todo momento", dijo Ausa.Y sostuvo que el 91% de profesores cuenta con al menos una dosis de vacuna anti-COVID-19, mientras el 85% del plantel docente cuenta con el esquema completo. Las y los alumnos de entre 5 y 17 años están vacunados en un 40%, indicó el ministro de Salud.Finalmente, se dirigió a las y los alumnos, niños que lucían sus barbijos y cortes de pelo relucientes, del día anterior."Nuestros profesores dan insumos, el Estado dispone de libros y plataformas gratuitas, podemos recuperar el derecho a la Educación. Pero solo de ustedes depende hacer grande el país", aseguró.¿Y los antivacunas?El 1º de enero, el Gobierno puso en vigencia el carnet de vacunación, como requisito para ingresar a toda entidad pública o privada. Quien no deseara inocularse, podría entrar solamente con una prueba de PCR negativo reciente.Cinco días después, movilizaciones de grupos antivacunas en todo el país forzaron al presidente Arce a suspender los decretos 4640 y 4641.Todos los bloqueos se levantaron, menos uno en la avenida Petrolera, ciudad de Cochabamba. Exigían la derogación de los decretos, así como una reunión con el presidente Arce.Su protesta motivó otra protesta: el lunes 31 los sindicatos de transportistas del departamento cortaron todas las avenidas en repudio al bloqueo de los antivacunas, que ya llevaba un mes y afectaba a su sector.A la mañana siguiente, la Policía intervino la protesta en la avenida Petrolera y detuvo a 15 personas, que llevaban casi un mes en bloqueo."Los hemos invitado a escucharlos, a que nos escuchen en un diálogo de hermanos", dijo Ausa. Pero ante la intransigencia de este grupo, fueron detenidos sin mayor conflicto.

https://mundo.sputniknews.com/20220128/bolivia-por-que-el-rechazo-al-carnet-de-vacunacion-covid-19-1120854023.html

bolivia

cochabamba

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

Sebastián Ochoa https://cdnnmundo1.img.sputniknews.com/img/07e5/02/0b/1099675332_0:132:810:942_100x100_80_0_0_b4cbde5ab3e780ce0520f00eb089c730.jpg

Sebastián Ochoa https://cdnnmundo1.img.sputniknews.com/img/07e5/02/0b/1099675332_0:132:810:942_100x100_80_0_0_b4cbde5ab3e780ce0520f00eb089c730.jpg

Noticias

es_ES

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sebastián Ochoa https://cdnnmundo1.img.sputniknews.com/img/07e5/02/0b/1099675332_0:132:810:942_100x100_80_0_0_b4cbde5ab3e780ce0520f00eb089c730.jpg

bolivia, gobierno de bolivia, cochabamba, vuelta a clases, 📝 reportajes, pandemia de coronavirus, educación, luis arce