El deporte español arrasa en las nominaciones de los Premios Laureus 2022

👏 Six incredible athletes who burst onto the scene in 2021, here are Nominees for the 2022 Laureus World Breakthrough of the Year Award:



🇮🇳 @Neeraj_chopra1

🎾 @DaniilMedwed

⚽️ @Pedri

🎾 @EmmaRaducanu

🇻🇪 @TeamRojas45

🏊‍♀️ #AriarneTitmus#Laureus22 pic.twitter.com/kfmU1qnAZg