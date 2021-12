https://mundo.sputniknews.com/20211215/que-lecciones-dejo-la-gimnasta-simone-biles-tras-su-renuncia-en-los-juegos-olimpicos-de-tokyo-1119371255.html

¿Qué lecciones dejó la gimnasta Simone Biles tras su renuncia en los Juegos Olímpicos de Tokio?

En EEUU, la justicia obligó a pagar una millonaria indemnización a deportistas víctimas de abuso sexual, como consecuencia del antes y después que marcó Simone Biles, la joven promesa de la gimnasia mundial, al retirarse de una final olímpica por no aguantar presiones. ¿Qué exigencias debe soportar una niña gimnasta o atleta para llegar a los más altos lugares del deporte?

La revista Times eligió a Simone Biles como atleta del año y pocos días después, la justicia logró un acuerdo de indemnización histórica a más de 300 atletas víctimas de abuso por parte del médico del equipo nacional de gimnasia de Estados Unidos, Larry Nassar. Uno de los testimonios fue el de la joven atleta.Biles es una gimnasta de 24 años, ícono del atletismo mundial por su talento. Fue cinco veces campeona del mundo, campeona olímpica en 2016, la atleta estadounidense con más medallas olímpicas ganadas en la historia de su país y la primera norteamericana en completar el giro Yurchenko double pike, un movimiento de alta complejidad.Biles se perfilaba a ser una de las grandes triunfadoras en las olimpíadas de Tokio 2020 —realizadas en 2021 debido a la pandemia—, ídola y referente de muchas niñas y jóvenes que soñaban con llegar a su lugar. Pero el 28 de julio de 2021 dejó atónito al mundo, no con un triunfo, sino con su anuncio de retirarse de la final en las competencias de Tokio “para centrarse en su salud mental”.No aguantó la presión y decidió irse a su casa. Después confesó en varias entrevistas las presiones a las que fue sometida toda su vida para lograr resultados y contó que estando en Tokio, sufrió un episodio de desconexión entre su mente y su cuerpo y fue “un milagro” que cayese de pie. Allí se dio cuenta que no podía continuar y se retiró.De esta forma, Biles puso sobre la mesa la realidad que viven miles de jóvenes gimnastas, en su mayoría mujeres, en el mundo.Hablamos con la Licenciada especializada en psicología del deporte, Shirley Mallo, de Bolivia, para saber más de estas presiones y de cómo enfrentarlas..“A veces se deja de lado esta parte de la salud mental y es muy importante incorporarlo. Todavía hay que asentar las bases de darle la importancia y tener profesionales tales como psicólogos que apoyen en esta parte, no solo a nivel de rendimiento sino a nivel de prevención de salud mental también y el trabajo de rendimiento a nivel de entrenamiento mental”, indicó Mallo a Big Bang.El trabajo de la psicología del deporte también comprende al entrenador y a los padres, cuando se trata de niños y jóvenes. “Allí también es importante ver el tema de la presión que existe de los padres sobre los chicos, los sueños que quizás tienen los padres y los transfieren sobre los deportistas. Trabajar el tema de que en edades iniciales los niños tienen que divertirse y no competir”, explicó Mallo.La experta consideró que aún se da prioridad al rendimiento físico y “falta incorporar de una manera permanente y concienzuda como se incorpora un médico o kinesiólogo al trabajo de un deportista, que también son profesionales muy importantes” para su formación.Esto y más en Zona Violeta. Pueden escucharnos todos los días a las 19 horas de México, las 21 horas de Uruguay y las 0 GMT.En Uruguay, se transmite en Radio M24 (frecuencia 97.9 de Montevideo y 102.5 de Maldonado) los lunes y miércoles a las 19 horas, y sábados a las 12 horas. En Radio Illimani - Patria Nueva de Bolivia, a través de 94.3 FM (señal para todo el país) y en 93.7 FM (Cochabamba), de lunes a viernes de 4 a 5 horas. En Radio Kawsachun Coca (FM 99.1 de Cochabamba y FM 99.9 Trópico), de 22 a 23 horas.

